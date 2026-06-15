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Práci s dětmi si vymysleli, řekl soud. Kněze a exposlance potrestal za dotační podvod

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ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Petra Sasínová
  17:00
Ostravský krajský soud schválil dohodu o vině a trestu pro jednatele neziskové organizace Telepace Leoše Ryšku a manažera Petra Kudelu, kteří čelili obžalobě z třímilionového dotačního podvodu s evropskými penězi na provoz Dětské skupiny Noe. Podle obžaloby uzavírali s rodiči dětí fiktivní pracovní dohody.
Mysleli jsme si, že máme všechno v pořádku, nevšimli jsme si změněných podmínek.

Leoš Ryškajednatel neziskové organizace Telepace

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Práci s dětmi si vymysleli, řekl soud. Kněze a exposlance potrestal za dotační podvod

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ilustrační snímek

Ostravský krajský soud schválil dohodu o vině a trestu pro jednatele neziskové organizace Telepace Leoše Ryšku a manažera Petra Kudelu, kteří čelili obžalobě z třímilionového dotačního podvodu s...

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