Mysleli jsme si, že máme všechno v pořádku, nevšimli jsme si změněných podmínek.
Likvidujte vlčí bob, vyzývají ochránci v Krnově. Lupina se šíří podhůřím Jeseníků
Trhají rostliny, vyrývají kořeny a o pomoc žádají i veřejnost. Ochránci přírody na krnovském Kabátově kopci systematicky likvidují invazivní lupinu mnoholistou. Takzvaný vlčí bob se rychle šíří...
Nezletilí chlapci pořádně riskovali. Vezli se na spřáhle vlaku
Mnozí lidé jsou zřejmě nepoučitelní. Policie v Moravskoslezském kraji přistihla desítky z nich, jak přecházejí koleje v místech, kde to je zakázáno. A rovněž odhalila chlapce, kteří hazardovali se...
Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?
Rok 2004, 2015, 2024. A také 2031? Hokejové mistrovství světa by počtvrté v samostatné historii země mělo připadnout České republice, konkrétně už za pět let. A zatímco v předchozích třech případech...
Posílám ti všechno své kapesné, píší děti. Na nemocného se skládá celá Kopřivnice
„Každý měsíc dostávám 200 Kč kapesné, tak ti ho posílám. Díky, tvoje tábory a Rubikovka byly strašně fajn.“ Tak zní vzkaz jednoho z dárců v peněžní sbírce na pomoc vážně nemocnému Pavlu Rösnerovi z...
Děsivá nehoda. Z auta po nárazu do mostu zbyla jen hromada šrotu
Jen hromada pokroucených plechů zůstala z auta, s nímž mladý řidič u Dolní Suché na Karvinsku přejel do protisměru a v plné rychlosti narazil do pilíře železničního mostu. Po děsivé nehodě zůstal...
Práci s dětmi si vymysleli, řekl soud. Kněze a exposlance potrestal za dotační podvod
Ostravský krajský soud schválil dohodu o vině a trestu pro jednatele neziskové organizace Telepace Leoše Ryšku a manažera Petra Kudelu, kteří čelili obžalobě z třímilionového dotačního podvodu s...
Olympijská vítězka Moonová se chce dostat přes pět metrů. Uspěje na Tretře?
Trojnásobná mistryně světa a olympijská vítězka z roku 2021 ve skoku o tyči Američanka Kathryn Moonová, za svobodna Nageotteová, má osobní rekord 4,95 metru a letos vládne světu výkonem 4,75 metru....
Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy
V přízemí bývalého prvorepublikového obchodního domu Breda v Opavě se v sobotu 13. června pro veřejnost poprvé otevřel nový multifunkční sál s názvem Breda Point. Lidé tak mohli nahlédnout do prostor...
Obyvatel ubývá, úspory se hodí. Některá města v kraji snižují počty zastupitelů
Radnice v Moravskoslezském kraji rozhodují o počtu zastupitelů pro nadcházející volební období. Kvůli úbytku obyvatel a snaze ušetřit peníze plánují některá města jako Třinec, Bruntál či ostravská...
Požár zničil rodinné hospodářství, zabíjel zvířata. Farmáři usilují o obnovu
Zůstala jen podlaha a obvodové zdi. Nad nimi místo střechy obloha, kterou křižují vlaštovky hledající zmizelá hnízda, venku zbytky suti, jež ještě zbývá odvézt. Rozsáhlý požár během několika hodin...
Nejlepší oštěpař sezony ozdobí Tretru: Můj nejdelší hod? Sám jsem byl překvapený
Hned několik lídrů letošních světových tabulek se představí v úterý na Zlaté tretře Ostrava. A mezi nimi i srílanský oštěpař Rumesh Tharanga Pathirage, který se zaskvěl začátkem června na mítinku v...
Rekordní sbírka papírových soch se „rozlétla“ po kraji, lidé je najdou třeba na rychtě
Voják s mečem hlídá vstup do sklepení, šlechtický pár láká do zrcadlového bludiště, ženich a nevěsta zdobí obřadní síň, další postavy panstva oživují i zbytek přes tři sta let staré budovy. Na rychtu...
Technické obory zplundroval automotive. Nenutí lidi samostatně myslet, říká šéf Huismanu
Na to, že jsme průmyslový kraj a strojařina tady byla historicky silná, tak ve školství hodně zaostáváme, upozorňuje Karel Pavlíček, generální ředitel společnosti Huisman ze Sviadnova na...
Posílám ti všechno své kapesné, píší děti. Na nemocného se skládá celá Kopřivnice
„Každý měsíc dostávám 200 Kč kapesné, tak ti ho posílám. Díky, tvoje tábory a Rubikovka byly strašně fajn.“ Tak zní vzkaz jednoho z dárců v peněžní sbírce na pomoc vážně nemocnému Pavlu Rösnerovi z...
Prodat rodinný dům trvá dlouho, někdy to může být i několik let
Dům se zahradou na vesnici za cenu téměř stejnou, za jakou se prodávají větší byty v sousedním městě. Zní to jako lákavá možnost, skutečnost je však většinou problematičtější. Za ceny okolo tří až...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Zabiju vás, křičela žena na úředníky. Pak přiznala vysazení léků na psychiku
Dramatická scéna se odehrála minulý týden na radnici v Krnově na Bruntálsku. Na tamním sociálním odboru mladá klientka začala vyhrožovat úředníkům. Častovala je i varováním, že je zabije. Nakonec se...
Exnáměstek hejtmana Unucka se dohodl na podmínce a zaplacení 2,5 milionu
Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (zvolen za ODS) uzavřel s evropským veřejným žalobcem dohodu o vině a trestu v kauze podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid...