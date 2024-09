Třinečtí lékaři začínají sledovat na dálku nemocná srdce prvních pacientů

Dvaatřicetiletý muž z Jablunkova se díky tomu může měřit doma i na cestách. Zjištěné údaje míří do Telemedicínského centra Nemocnice Agel Třinec-Podlesí, jehož pracovníci je vyhodnocují.

„Očekávám, že kdyby se se mnou něco dělo, tak se to rychle odhalí a je větší šance, že přežiju,“ řekl bývalý číšník, který prodělal v roce 2018 těžký infarkt a poznal, co je to strach o život.

Jeho srdce pracuje na poloviční výkon, což vyžaduje pravidelné kontroly. Teď však nemusí chodit pokaždé do nemocnice. Stačí mu sada přístrojů a připojení na internet. „Je to jednoduché a to nejsem technický typ,“ řekl Martynek.

Zaměstnanci Nemocnice Agel Třinec-Podlesí takto uplynulý měsíc sledovali dvacet pacientů se srdečním selháním a začínají s další dvacítkou. Touto závažnou chorobou trpí zhruba 300 tisíc lidí v republice a nemocných rychle přibývá. Až polovina pacientů na srdeční selhání do pěti let umírá.

Dálkové sledování přináší větší pohodlí pacientům a lékařům poskytuje důležité informace.

„Monitorování srdečního selhání je náročné hlavně proto, že k jeho odhalení musíte sledovat několik parametrů současně. Teprve jejich komplexní vyhodnocení umožňuje reagovat a upravit léčbu dříve, než se stav pacienta zásadně zhorší,“ vysvětlil primář Telemedicínského centra Nemocnice Agel Třinec-Podlesí Jan Chovančík.

Pacienty na dálku už úspěšně sledují největší kardiovaskulární centra v republice.