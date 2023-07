Ztlumená technoparty na Bruntálsku. Bylo to peklo, říkají lidé z okolí

Zní to hodně podivně až nepatřičně. Prostor vyplněný lesy, polnostmi a úzkými silnicemi lemovanými chatami, statky a polorozpadlými staveními někdejších sudetských Němců rozechvívá pravidelný dunivý tlukot basů z nedalekého Stránského kopce.

Už pátý den se tam koná mezinárodní technoparty nazvaná RAVE4BASE TOUR DE 23. Novinářům je však vstup zapovězen. „Otočte to a jeďte domů. Novináře tady nechceme,“ říká rezolutně muž u stanu vybírající vstupné. Po zaplacení tří stokorun dostane každý návštěvník na zápěstí plastový pásek.

Ke vstupu nepomáhá ani ujištění, že cílem reportáže není akci hanit, ale jen popsat skutečný stav. „To říká každý. Pak jsme tady pustili Novu a první záběr byl na nějakého feťáka, který se tady objevil,“ odmítá „pokladník“. Nezabírá ani nabídka zaplacení vstupného. „O peníze nám nejde.“

Lidé stoupající do kopce jsou z techno akce nadšení. „Je tady nádherně a loni to tady bylo úplně úžasné. Byli tady lidi z celé Evropy. Sice jsem si s nimi moc nepokecala, ale atmosféra byla skvělá,“ neskrývá nadšení 32letá žena z Prahy. Poznámku o jisté hudební monotónnosti hudby zcela odmítá. „Z dálky to tak možná zní, ale když jste u beden, tak je to pořád jiné,“ líčí.

Dvě znatelně mladší dívky dorazily z asi pět kilometrů vzdáleného Rýmařova. „Hlavně nás nefoťte. Tady se pořádně nedá po celý rok nikam jít, tohle je jediná akce, kde to žije,“ vysvětluje jedna u až symbolického místa na úpatí kopce. Vedle dřevěného kříže stojí počmáraný zrezivělý přívěs s plakátem párty.

Dívky nesouhlasí s tvrzením, že lidé z okolních vesnic jsou proti pořádání takové produkce. „Všichni rozhodně ne, víme o dost lidech, kteří tohle oživení vítají.“

Zřejmě mají pravdu. Pro některé místní podnikatele to znamená příležitost, například velká část návštěvníků přijíždí na místo taxíky, své služby nabízejí občerstvení i penziony v okolí.

Po loňské invazi odhadem pěti tisícovek lidí však letos návštěvnost značně ochabla. Ve všední dny se odhady pohybovaly v řádu stovek lidí, v sobotu to bylo asi něco okolo tisícovky.

Technoparty se koná na kopci u obce Stránské, místní části Rýmařova na Bruntálsku. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Navíc zasáhla i policie, která zajistila jednoho z organizátorů akce, když údajně odmítl ztlumit noční hlasitost hudby na požadovanou úroveň. Poté už byl rachot méně intenzivní.

To pro lidi nijak netoužící po tomto druhu tance znamenalo obrovskou úlevu. „První dny totiž byly strašné. Manžel je hudebník, takže máme pro takové akce pochopení, ale tady se nedalo v noci spát a ani den nepřinesl klid,“ popisuje Marie Lebedová se sedmiměsíční dcerkou z obce Veveří. „V noci se budila a plakala, museli jsme ke známým k Olomouci.“

„Kdo může, tak odtud ujede“

Organizátoři chytře otočili aparatury od Rýmařova jižním směrem, kde decibelům nestojí v cestě město, ale „jen“ několik vesnic.

I přes ztlumení hudby zůstává technoparty i tak slyšitelná. „Ale teď je to tak o osmdesát procent lepší. Předtím to bylo peklo,“ dodává.

Dobrého slova pro technoparty nemají ani muž se ženou, kteří v obci Kněžpole venčili psy. „Bydlíme tady kvůli klidu, který tady je. Ale v době technoparty kdo může, tak ujíždí. Z chalupářů tady snad není nikdo, kdo by neujel. Podívejte se, chaty jsou prázdné,“ stěžují si.

Jen velmi neradi vzpomínají na loňský „velmi úspěšný“ ročník. „Peklo. Lesem se toulali viditelně opilí a nejspíše i zfetovaní lidí, často cizinci, přišli i k nám do baráku,“ povzdychla si žena, která nenašla klid ani když nocovala o dalších zhruba šest kilometrů vzdáleném Těchanově. „I tam to byla bída, dunění se neslo krajinou.“

Městská vyhláška jako cár papíru

Nemohli opomenout ani zmínku o své zálibě – psech. „Našim psům to hrozně vadí, i když jsou daleko. Vůbec nechápeme, proč si mnoho návštěvníků téhle akce tam vodí psy. Jak pak vidíme na sociálních sítích, jsou ti psi tam úplně apatičtí a zničení,“ zlobí se. „Kdybych mluvila do televize a tak, jak to cítím, museli by mě celou vypípat,“ dodává žena.

Starosta Rýmařova Luděk Šimko řekl, že město má ohledně této akce svázané ruce nedokonalou legislativou. „Je to na soukromém pozemku, navíc to pořádá fyzická osoba,“ vysvětlil.

Rýmařovská přestupková komise podle něj každoročně ukládá pořadatelům desetitisícové pokuty za porušení městské vyhlášky omezující hluk v noci. „Oni se odvolají na kraj a kraj nám to sebere, že jsme podjatí. Takže i v tom máme svázané ruce,“ povzdychl si Šimko.

Majitel pozemku: Mně a zvěři hudba nevadí

Zdůraznil, že největším problémem zůstává rušení nočního klidu. „Není to jenom hudba, ale i vibrace, takové to monotónní dunění, a v noci to je samozřejmě slyšet podstatně víc. Víceméně každý den ráno se snažím kontaktovat organizátory, ať zruší, nebo přeruší akci, s tím, že to dávám na vědomí policii. To je asi všechno, co s tím můžeme dělat,“ konstatoval starosta Rýmařova.

Majitel pozemků, místní farmář Miroslav Novák, oponuje tím, že jemu, ani jeho hospodářským zvířatům hudba nevadí. „Když se tady pár blbečků opije a vydovádí a pouští si u toho hlasitou muziku, tak s tím mají lidi z vesnice velký problém. A to je přesně ten důvod, proč tu louku organizátorům pronajímám,“ řekl Novák TV Nova.

Lidé však upozorňují, že akce netrvá jen zmíněných pět dnů. „Minulý víkend byla česká část, nyní evropská. Když to ztlumili, tak je to aspoň trochu snesitelné. Nevím však, proč to nedělají někde v hale u dálnice, ale tady. Nic jiného, než se to tady naštve méně lidí, v tom určitě není. A nikdo nám nepomůže,“ povzdychla si žena z Kněžpole.