Taxikář jel v Ostravě na červenou, při nehodě se zranily i nepřipoutané děti

Řidič přepravní společnosti vjel v Ostravě do křižovatky na červenou a způsobil vážnou dopravní nehodu. (22. března 2025) | foto: HZS MSK

Nehoda se stala kolem 17. hodiny na křižovatce ulic Vyškovická a Jugoslávská. V jednom z havarovaných aut se automaticky spustilo nouzové volání, které přivolalo pomoc záchranářů.

„Řidič taxislužby nerespektoval světelnou signalizaci ‚stůj‘ a vjel do křižovatky, kde se střetl s projíždějící Škodou Octavia, kterou řídil osmačtyřicetiletý muž,“ uvedla mluvčí ostravské policie Pavla Jiroušková. Náraz vůz přepravní společnosti ještě odmrštil do tramvajového kolejiště.

Řidič taxíku ani jeho pasažérky – jedna dospělá a dvě dětské - nebyli připoutaní. „U dětí předškolního a školního věku prvotní vyšetření ukázalo na poranění páteře, končetin a hlavy,“ sdělil mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl.

Obě ženy středního věku si při nehodě poranily končetiny, spolujezdkyni ze škodovky vyprostili hasiči. „Obě ženy musely být uloženy do vakuových matrací a zajištěny krčním límcem, respektive pánevním pásem. Ženu a děti jsme převezli do ostravské Fakultní nemocnice, druhou ženu pak do městské nemocnice,“ doplnil mluvčí.

Řidiči vyvázli s lehkými zraněními. Dechové zkoušky u nich vyloučily pití alkoholu před jízdou. Podle policejní mluvčí měl řidič přepravní společnosti doklady v pořádku. „Ostravští kriminalisté nehodu prověřují a již zahájili úkony trestního řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ doplnila policejní mluvčí.

Havarovaný vůz přepravní společnosti hasiči vrátili na vohovku s pomocí vyprošťovacího speciálu s hydraulickou rukou, po dobu vyšetřování a vyprošťování byla tramvajová doprava ve směru do centra Ostravy přerušena.