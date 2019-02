VIDEO: Kluci ze střední postavili z dodaných dílů funkční tatrovku

A mezitím stovky hodin práce třebíčských studentů, kteří v rámci praktické výuky postavili z dodaných dílů automobil jako stavebnici.

„Jede to výborně, necítím žádné větší vibrace, zkusím i náročnější okruh,“ chválil v pondělí nový vůz na kopřivnickém polygonu zkušební jezdec zdejší továrny. Právě výsledků z diagnostiky a zkušební jízdy se studenti z Třebíče obávali nejvíce.

„Říkali jsme si, že tam snad nebude žádný větší průšvih. Nakonec to ale dopadlo dobře. Jediný problém, ulomené konektory, vznikly až při přepravě hotového vozu sem do Kopřivnice,“ prozradil jeden ze studentů Michal Mejzlík.

Popsal i nadšení, s jakým se on a jeho spolužáci do stavby Tatry Phoenix pouštěli. „Byli jsme z toho všichni diví, protože to bylo něco, co jsme ještě nezažili. Takový projekt byl pro nás snem,“ řekl.

Iniciátorem všeho byl Kraj Vysočina, pod který spadá i Střední průmyslová škola Třebíč.

„V kraji už máme ve školách flotilu čtrnácti sportovních aut Kaipan Smržovka, které v minulých letech stavěli z dílů naši studenti. Později skládali také zetory, a když jsme byli osloveni, jestli si nechceme zkusit postavit i náklaďák, neváhali jsme,“ uvedla radní kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová. Volba pak padla na kopřivnickou Tatru a třebíčskou průmyslovku.

„My jsme jim dodali kompletně rozdělané auto, na stavbu vozu pak navíc dohlíželi naši technici. A u nás nakonec vůz absolvoval diagnostiku a zkušební jízdy,“ popsal spolupráci obchodní ředitel společnosti Tatra Trucks Petr Hendrych.

„V srpnu přijely dva kamiony, které přivezly hromadu dílů, z nichž jsme měli sestrojit náklaďák. Jen motor a převodovka už byly kompletní. Koncem září na tom kluci začali dělat, postavili postupně podvozek, šasi, kabinu, za tři měsíce to bylo hotové. Nečekal jsem, že to půjde tak rychle,“ řekl ředitel třebíčské průmyslovky Zdeněk Borůvka.

Nové tatře ještě přibude nástavba a pak se přesune zpět do kraje Vysočina, kde ji čeká práce pro zdejší správu a údržbu silnic.