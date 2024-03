Válečný efekt. České firmy napojené na vojenský sektor navyšují výrobu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Nejpozději do tří let chce kopřivnická Tatra navýšit výrobu nákladních automobilů o více než sedmdesát procent. Zatímco v loňském roce vyrobili Kopřivničtí 1 451 nákladních automobilů, v roce 2026 by jich už mělo být zhruba 2 500.