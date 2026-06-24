Válka mezi majiteli kopřivnické automobilky Tatra pokračuje. Spory neutlumily ani zlepšené hospodářské výsledky firmy.
Poslední střet přinesla valná hromada společnosti Tatra Trucks. Ta po dvanácti hodinách skončila prosazením několikamiliardového úvěru od společnosti Ytara SPV, jejímž akcionářem je většinový akcionář Tatry Michal Strnad.
Podle minoritního akcionáře, ostravské skupiny Promet Group, se tím majoritní akcionář může stát jediným významným věřitelem automobilky a výrazně posílit svůj vliv ve firmě.
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„Stalo se to, před čím jsem varovala. Poté, co ani po několika dalších kolech jednání není shoda na podmínkách prodeje našeho podílu v Tatře, kdy CSG stejně jako v minulosti nerespektovalo naši nabídku férové tržní ceny, došlo ke kroku, který může při neplnění závazků ze strany Tatry znamenat její plné převzetí skupinou CSG,“ uvedla generální ředitelka Promet Group Denisa Materová.
Promet podle ní předložil vlastní návrh úvěru s lepšími podmínkami a žádal transparentní výběrové řízení na poskytnutí takto významného financování. Valná hromada však podle skupiny tuto variantu nepřijala. Promet proti tomu podal protest a chystá další právní kroky.
Promet vlastní 35 procent akcií Tatry Trucks a má blokační právo na vybraná rozhodnutí valné hromady.
„Využijeme maximálně našeho blokačního práva pro zastavení této transakce,“ dodala Materová.
Investice a kapacity
Strnadova CSG a Tatra situaci popisují zcela opačně. Podle nich valná hromada schválila financování, které automobilce umožní pokračovat ve strategických investicích, modernizaci výroby a dalším rozvoji.
Zdůrazňují také, že Ytara SPV není součástí skupiny CSG. „Nejdůležitější zprávou dnešní valné hromady je, že Tatra má zajištěné financování svého dalšího rozvoje. Společnost dnes stojí před mimořádnou příležitostí růstu a bylo povinností většinového akcionáře zajistit, aby jí nechyběly prostředky na dokončení rozpracovaných investic a další rozvoj výrobních kapacit,“ uvedl David Chour, místopředseda představenstva skupiny CSG.
Podle něj schválené financování poskytuje Tatře jistotu, rychlost realizace a možnost pokračovat v investičním programu bez odkladů. Záležet má ale na představenstvu, zda a v jaké míře nabídku využije.
CSG tvrdí, že důvodem pro alternativní financování bylo opakované odmítnutí navýšení základního kapitálu ze strany Prometu.
„Jelikož dnes Promet opět neschválil zvýšení základního kapitálu Tatry, valná hromada schválila alternativní způsob financování společnosti skrze společnost Ytara,“ vysvětlil Chour.
Podle Denisy Materové naopak za současnou situaci může CSG, když ji v roce 2024 odvolala z dozorčí rady firmy. „Nikdo se pak nemůže divit, že bez předjednání bodů před jejím konáním k nim máme výhrady právě na valné hromadě,“ uvedla Materová.
Spor neotupily ani informace o výsledcích firmy. Konsolidované tržby se loni zvýšily o 17,8 procenta a hospodaření se meziročně zlepšilo ze ztráty 120,7 milionu korun na zisk 384,9 milionu korun. Tatra nyní podle CSG provádí investice přesahující miliardu korun.
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16. srpna 2022