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Riziko úniku citlivých informací? CSG se obává vstupu nového partnera do Tatry

Darek Štalmach
  13:55
Unikátní projekt automobilky Tatra Trucks, který je zaměřen na popularizaci...

Unikátní projekt automobilky Tatra Trucks, který je zaměřen na popularizaci technických oborů mezi studenty středních škol, přijal za poslední dva roky řadu škol z Česka, ale také ze Slovenska. | foto: Tratra Trucks

Majitelé Tatry Kopřivnice Jaroslav Strnad (vlevo) a René Matera (1. prosince...
Unikátní projekt automobilky Tatra Trucks, který je zaměřen na popularizaci...
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Dobře známá jména českého byznysu vystřídala nová generace, která však do automobilky Tatra Trucks klid nepřinesla. Spory mezi zástupci zbrojařského holdingu CSG a investiční skupiny Promet Group o vliv ve firmě, budoucí financování a vstup nového partnera STV Invest dospěly až před Evropskou komisi.

Generační výměna mezi majiteli Tatry zatím automobilce klid nepřinesla. Firmu, kterou po jejím pádu pomáhali zvedat Jaroslav Strnad a René Matera, dnes doprovázejí spory jejich nástupců. Promet a CSG se přou o vliv ve firmě, o způsob financování rozvoje i o vstup nového partnera do akcionářské struktury.

Poslední kapitola sporu se odehrává i před Evropskou komisí (EK). Promet Group a STV Invest prozatím vzaly zpět oznámení o plánovaném vstupu STV do společnosti Promet Tools, držící 35 procent akcií v Tatra Trucks s tím, že jej podají znovu.

Podle Prometu jde o reakci na námitky, které proti transakci vznesla Tatra. Ty přišly jen několik dní před očekávaným rozhodnutím komise a podle Prometu měly schválení obchodu oddálit.

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„Tento krok vedení Tatry a skupiny CSG považuji pouze za další pokus o oddálení schválení EK. S tou jsme celý případ diskutovali v rámci téměř rok dlouhého přednotifikačního jednání,“ konstatovala generální ředitelka Promet Group Denisa Materová.

Podobně reaguje také STV Invest. „Zpětvzetí notifikace není důsledkem opodstatněnosti podaných námitek, ale reakcí na cílené zneužití procesních pravidel ze strany holdingu CSG,“ sdělil za STV Invest Pavel Beran.

Unikátní projekt automobilky Tatra Trucks, který je zaměřen na popularizaci technických oborů mezi studenty středních škol, přijal za poslední dva roky řadu škol z Česka, ale také ze Slovenska.
Majitelé Tatry Kopřivnice Jaroslav Strnad (vlevo) a René Matera (1. prosince 2015)
Unikátní projekt automobilky Tatra Trucks, který je zaměřen na popularizaci technických oborů mezi studenty středních škol, přijal za poslední dva roky řadu škol z Česka, ale také ze Slovenska.
Majitel Tatry Jaroslav Strnad gratuluje Liboru Václavíkovi k výkonu, kterým se zapsal do České knihy rekordů.
30 fotografií

Evropská komise se případem zabývala několik měsíců. „Přednotifikační řízení bylo dlouhé, mělo několik kol dotazů a Komise se v něm obracela i na Tatru a CSG,“ doplnil mluvčí Prometu Pavel Barvík.

Tatra ale takový výklad odmítá. „Tvrzení, že Tatra podala stížnost v nejzazší možný termín, je nepravdivé,“ reagoval mluvčí Tatry a CSG Andrej Čírtek.

Obchodní tajemství

Podle CSG nejde o akcionářský spor, ale o ochranu obchodního tajemství a férové hospodářské soutěže. Vstup STV do Promet Tools totiž podle CSG může znamenat riziko pro Tatru.

„Pokud se firma aktivně působící na trhu obranných zakázek dostane prostřednictvím akcionářských práv k citlivým obchodním a technickým informacím Tatry, vzniká objektivní soutěžní riziko, které si zaslouží důkladné přezkoumání,“ konstatoval místopředseda představenstva Tatra Trucks David Chour.

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STV podle CSG navíc není jen pasivním finančním investorem. Firma, vyrábějící například munici v Poličce, působí v obranném průmyslu a v některých oblastech mají její výrobky přímo konkurovat Tatře. Jako příklady skupina zmiňuje pontonovou mostovou soupravu, vozidlo Golem, nebo zastupování finské Patrie.

Promet a STV tyto argumenty odmítají. Podle nich skupina STV nezastupuje žádného přímého konkurenta Tatry ve výrobě těžkých podvozkových platforem nebo nákladních vozidel.

Valná hromada

Spor začal už před časem, v podstatě v okamžiku, kdy valná hromada v srpnu 2024 odvolala Denisu Materovou z dozorčí rady Tatry. Loni na jaře Promet oznámil, že do firmy Promet Tools, držící 35 procent Tatry, vstupuje STV Invest. CSG tehdy rozhodnutí Prometu navenek respektovala. Bylo ale jasné, že příchod investora, který by Prometu mohl pomoci lépe odolávat snahám o silové vytlačení Prometu z Tatry, rozhodně nevítá.

Vztahy mezi akcionáři se dál vyhrotily na letošní červnové valné hromadě Tatry, která schválila několikamiliardové financování od společnosti Ytara SPV, propojené s majitelem CSG.

Promet tvrdil, že tím většinový akcionář může výrazně posílit svůj vliv ve firmě a stát se jejím klíčovým věřitelem. CSG naopak argumentovala tím, že Tatra potřebuje peníze pro další rozvoj, modernizaci výroby a investice.

„Tento krok může při neplnění závazků ze strany Tatry znamenat její plné převzetí skupinou CSG,“ komentovala krok Denisa Materová.

16. srpna 2022
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