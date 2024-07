Světovou slávu dal Tatře Loprais, říká autor knihy o vozech z Kopřivnice

Jejím autorem je šéf vývoje a výzkumu v Tatře Radomír Smolka, o grafickou a virtuální složku se postarali Zdeněk Miček a Lukáš Adamík z ostravského studia Profure. Publikace je inovativní v tom, že obsahuje prvky rozšířené reality. Pomocí aplikace v chytrém telefonu se tak čtenář dostane k dalšímu obsahu: například dalším textům, obrázkům nebo videím. „Díky tomu je to tak trochu kniha budoucnosti,“ podotýká Radomír Smolka.

Vaše aktivity spojené s Tatrou jsou opravdu široké, od práce v konstrukci přes účast na dakarské rallye až po přípravu muzejní expozice. Kniha už je možná to poslední, co chybělo...

Úplně první kniha to pro mne není, jsem už spoluautorem několika publikací o Tatře. Tato je ale první, kde jsem psal texty kompletně já, i když na začátku to vlastně původně kniha být neměla. Vznik je spjat s dobou, kdy jsme chystali expozici muzea nákladních automobilů, pro kterou jsem připravoval texty. Přitom se zrodil nápad udělat takového malého průvodce, který by si pak návštěvníci mohli odnést. První představa byla dvacet, maximálně třicet stránek, ale trochu jsem se rozjel a nakonec z toho byl šedesátistránkový průvodce, který je nyní k dispozici v muzeu. A ze strany Moravskoslezského kraje pak přišel nápad udělat i reprezentativní publikaci.

Co ve vaší knize čtenáři všechno najdou?

Mapuje historii výroby vozů v Kopřivnici od dob Ignáce Šustaly, od poloviny 19. století až do dneška a je zaměřena výhradně na užitková a nákladní vozidla značky Tatra. Protože publikace, která by se tomu věnovala, tady dosud nikdy nebyla. Byly tu publikace o osobních autech, historie náklaďáků byla zatím spíše v pozadí. Jsou tu knihy Karla Rosenkranze ve spolupráci s Milanem Olšanským, ale to jsou spíše obrazové publikace a textu tam tolik není.