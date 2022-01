Ostrava prodala pozemek u tanku na stavbu domu, lidé z okolí protestovali

Prodej městských pozemků většinou zastupitelé Ostravy odhlasují hladce. Proluka za mostem Miloše Sýkory ve Slezské Ostravě ale vzbudila pozornost. Opoziční zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak) upozornil, že se obyvatelé Zámostí v petici postavili proti zástavbě místa se zelení a že to nedoporučil ani odbor životního prostředí.

„Zeleně je málo, tak proč likvidovat ten kousek, co tu máme? Pokud chtějí nové domy, ať je staví na brownfieldech, kterých je ve městě dost. Nemusí kvůli tomu kácet hodnotné vzrostlé stromy,“ zlobí se Jan Šrotek, jeden z autorů protestní petice. Žije v ulici U Staré elektrárny, nad památníkem se sovětským tankem, který dostal při osvobozování Ostravy tři zásahy.

Podle muže je nesmysl stavět nové domy i s komerčními prostory ve stávající zeleni, když už teď nejsou zájemci o prázdné nebytové prostory v lokalitě. A kritizuje také vzhled pětipodlažní budovy, kterou tam chce postavit developer.

„Je to hrozná krabice. Vůbec se sem nehodí. Zastíní krásnou historickou radnici Slezské Ostravy. Kvůli ní zmizí zeleň, ale časem má kvůli dalším stavbám zmizet také památník s tankem,“ upozornil Šrotek.

Zastupitele města ale petice od prodeje neodradila. Rozhodli, že pozemek v ulici U Staré elektrárny o výměře 850 metrů čtverečních získá za 5,406 milionu (plus DPH) společnost UNNI Development gama. Ta tam má podle smlouvy vybudovat do 31. března 2027 polyfunkční dům se zelenou střechou, jedenácti byty, dvěma komerčními prostory a podzemním parkovištěm pro jedenáct vozidel.

Prostor změnila válka i stavba silnice

„Dům bude stát vedle tanku. Na něj poté naváže výstavba dalších budov,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Zastupitelům nastínil, že nechali městským ateliérem MAPPA vypracovat studii zástavby lokality Zámostí a staré elektrárny.

„Naším záměrem je tuto oblast postupně přetvořit a vrátit jí bývalé hodnoty. Kdysi totiž právě tam bývalo historické centrum Slezské Ostravy. Obvod ale o své centrum přišel, především kvůli někdejší výstavbě Bohumínské ulice. I tu chceme změnit,“ popisoval Macura.

Starosta Slezské Ostravy Richard Vereš (ANO) prodej pozemku podpořil. „Zástavbou proluk, kde vzniknou desítky nových bytů, nabídneme kvalitní bydlení v centru města a získáme nové obyvatele. Tím se mimo jiné zvýší poptávka i nabídka služeb, které obvodu citelně chybí,“ argumentoval Vereš pro MF DNES.

Výhrady místních obyvatel zná, ale má na to jiný pohled. „Všichni, kdo se nastěhovali do Zámostí, nebo si v Keltičkově ulici postavili rodinné domy, věděli, že lokalita je určena k zástavbě. Jeden privátní dům už v ulici U Staré elektrárny vzniká. Budou v něm hlavně lékařské ordinace a pár bytů. Kromě domu, na který jsme teď prodali pozemek, by se měly do tří let začít stavět další budovy, které postupně dotvoří domovní blok. Prodej pozemků chystáme,“ uvedl Vereš.

Tank se zatím nestěhuje

Podle něj bude nutné kvůli polyfunkčnímu domu pokácet asi devět stromů. Slibuje ale, že radnice zeleň v lokalitě doplní a upraví jinde.

„V plánu máme tři piazzetty. První dokončíme příští rok mezi ulicemi Zámostní a Sazečská, kde jsme na ni vykoupili pozemek. Upravíme tam veřejné prostranství se zelení včetně komunikací a chodníků asi za 20 milionů,“ řekl starosta.

Ateliér MAPPA navrhl ke změně řešení i prostor, kde stojí tank. Současné vedení obvodu i města tam chce nechat pietní místo. „Tank zůstane na svém místě. Žádnou stavbu tam neplánujeme,“ ujistil Vereš.

Do budoucna ale politici chtějí přeměnit rušný silniční tah v Bohumínské ulici na městský bulvár. „Zatím se řeší dvě varianty, buď zahloubení silnice pod zem, což je však velmi drahé, nebo rozšíření chodníků, zúžení cesty a její olemování alejí stromů,“ nastínil starosta.