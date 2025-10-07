Dívce vzhledem k jejímu věku hrozila za vraždu dítěte poloviční sazba, maximálně deset let vězení.
Podle spisu otěhotněla na podzim roku 2021, tajně porodila v červnu roku 2022, když jí bylo 15 let. Podle spisu měla obavy z reakce rodičů a odmítla se ztotožnit s rolí těhotné ženy a otěhotnění v sobě niterně popírala.
Policie ve Frýdku-Místku vyšetřuje vraždu miminka, stíhá patnáctiletou dívku
„Přes rady svých dvou nejbližších kamarádek a svého přítele jej nijak neřešila, otěhotnění před svou rodinou tajila, nevyhledala žádnou, v těhotenství obvyklou lékařskou péči, na možné mateřství se jakkoliv nepřipravovala,“ stojí ve spisu.
Mladistvá se také podle obžaloby nezajímala ani o možnosti porodu ve zdravotnickém zařízení se zachováním anonymity matky či o předání novorozeného dítěte po porodu do sítě babyboxů.
Donošenou holčičku porodila ráno 13. června 2022 ve svém pokoji. Dítěti překryla nos i ústa, tělíčko zabalila do oděvních svršků a vložila do igelitové pytle v odpadkovém koši, který zavázala na uzel. Kolem 6.50 pytel na odpadky s dítětem vyhodila do kontejneru před domem.
Věc vyšla najevo poté, co se dívka svěřila své kamarádce a ta svému okolí. Tělíčko dítěte se už nenašlo. Dívka se odvolala do viny i trestu, svou obhajobu stavěla na tom, že porodila mrtvé dítěte.
V roce 2019 vyšetřovali policisté podobný případ v Karviné, kde našel mrtvé novorozeně v popelnici bezdomovec. Dítě tam tehdy pohodila jeho jednatřicetiletá drogově závislá matka. Dostala za to trest sedmnáct let vězení. Před dvěma a půl lety pak ženě z Pardubic, která novorozeně hodila do popelnice, uložil soud 15 let za mřížemi. Dítě tehdy přežilo.