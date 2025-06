„Nelíbí se mi, že se tam venčí psi. Byl bych rád, kdyby bylo možné ostatky vyzvednout a důstojně je pohřbít,“ uvedl popularizátor ostravské historie Marek Pietoň, který před deseti lety poprvé zorganizoval u pravděpodobného místa hromadného hrobu pietní setkání.

Podle náměstka primátora Břetislava Rigera není vyzvednutí ostatků zcela vyloučené v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí sadu Milady Horákové.

„V místech u nemocnice, kde jsou v plánu stavby občanské vybavenosti, půjdeme do hloubky a tam by se mohly kosterní ostatky najít. Pak by se samozřejmě rozjel archeologický průzkum a povolal antropolog,“ řekl.