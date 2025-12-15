Z výroby nové drogy se soudu bude zpovídat osm lidí, hrozí jim až patnáct let

Autor: ,
  13:30
V souvislosti s první odhalenou laboratoří sloužící k výrobě nové drogy klefedron v Česku půjde k soudu osm lidí. Hrozí jim až patnáct let vězení. Ostravský státní zástupce členy skupiny viní z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy i z dalších trestných činů.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Výrobnu nové psychoaktivní substance se stimulačním účinkem a vysokou toxicitou celníci odhalili letos v dubnu na Ostravsku. Při razii zajistili 953 kilogramů substance se stimulačním účinkem a vysokou toxicitou.

„Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě vypracoval a doručil na Krajský soud v Ostravě obžalobu na celkem osm osob, z nichž pět se i nadále nachází ve vazbě,“ uvedl pro Českou televizi ostravský státní zástupce Libor Malý.

Stačí pár drobků a zemřete skoro hned. Expert varuje před novými drogami

Klefedron patří do skupiny syntetických katinonů, které mohou konkurovat kokainu, amfetaminu či metamfetaminu. Vypadá jako zažloutlý jemný krystalický prášek, lze ho také přidat například do tablet extáze. Cílovou skupinou uživatelů je zejména taneční scéna, návštěvníci tanečních hudebních festivalů a nočních zábav.

Při předávkování selhává srdeční oběh nebo nastává zástava dechu a úmrtí. Při výrobě drogy navíc hrozí výbuchy a požáry, vzniklý odpad je vysoce toxický a může zamořit životní prostředí až na úrovni ekologické havárie.

Velká akce policistů a celníků. Našli první laboratoř k výrobě nové nebezpečné drogy

„Dá se vyrábět poměrně velké množství klefedronu na jeden cyklus,“ vysvětlil letos v dubnu, kdy celníci a policisté výrobnu odhalili, šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych, proč obliba této drogy stoupá. Podle něj může zdárně konkurovat kokainu či metamfetaminu. „Během jednoho víkendu jsou schopni vyprodukovat tunu,“ dodal.

Laboratoře na výrobu syntetických katinonů se v Evropě doposud nejčastěji vyskytovaly v Nizozemsku, Belgii a Polsku.

16. února 2023

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadnou nehodu sedmi automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil notně přetížený kamion. Souprava naložená...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince...

Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...

Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Jeden člověk zemřel

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadná nehoda komplikuje od čtvrtečního rána provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Z výroby nové drogy se soudu bude zpovídat osm lidí, hrozí jim až patnáct let

ilustrační snímek

V souvislosti s první odhalenou laboratoří sloužící k výrobě nové drogy klefedron v Česku půjde k soudu osm lidí. Hrozí jim až patnáct let vězení. Ostravský státní zástupce členy skupiny viní z...

15. prosince 2025  13:30

Unikátní premiéra. Ostravští lékaři zachránili pacientovi nohu operací přes zápěstí

Jerzy Bezecny (vlevo) na operačním sále.

Specialisté z vítkovické nemocnice v Ostravě mají za sebou přelomový zákrok. Jako první v republice pacientovi rozšířili zablokovanou stehenní tepnu přes zápěstí. Bez této operace muži hrozilo akutní...

15. prosince 2025  11:23

Skauti do kraje přivezli světlo z Betléma, lidé jej získají v kostelích i v tramvaji

Betlémské světlo dorazilo do Ostravy. Skauti jej přivezli mimo jiné na nádraží...

Z Brna přes Ostravu a Bohumína. Z Ostravy do Českého Těšína, Opavy či Frenštátu pod Radhoštěm a poté ještě dál, třeba z Opavy do Hradce nad Moravicí. Moravskoslezským krajem se v sobotu rozšířilo...

15. prosince 2025  10:48

Slezská Ostrava pod kontrolou. Desítky čidel nově prověřují ovzduší i hluk

Ve Slezské Ostrava nainstalovali takřka padesát čidel na měření intenzity hluku...

Intenzivní místní doprava, vysoký počet projíždějících kamionů, topení pevnými palivy, provozy firem či prohořívající halda? Obvod Slezská Ostrava si nechává zjistit, které zdroje nejvíc zatěžují...

15. prosince 2025  5:07

Na pěkné byty k pronájmu se stojí fronty, u starších cena neroste

Domy Dvouletky v Ostravě-Porubě v roce 2006, tedy už po rekonstrukci.

O kvalitní byty k pronájmu je v Moravskoslezském kraji značný zájem. Když se nějaký takový objeví v nabídce, hlásí se o něj v krátké době i desítky zájemců. Ve většině okresů je znát převis poptávky...

14. prosince 2025  17:44

Bohemians - Karviná 0:3, hosté slaví po smršti ve druhém poločase

Fotbalisté Karviné se radují z gólu na Bohemians.

Karvinští fotbalisté v 19. kole Chance Ligy zvítězili na hřišti Bohemians 3:0 a pokračují v úspěšném období. Z posledních čtyř duelů mají deset bodů, podzimní část zakončí v elitní šestce. Domácí tým...

14. prosince 2025  14:54,  aktualizováno  15:14

Při nehodě na D48 ráno zemřel řidič, narazil autem do svodidel

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá zemřel řidič. Narazil s vozem do...

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá na Frýdecko-Místecku zemřel v neděli ráno sedmadvacetiletý řidič. Svým osobním autem narazil do svodidel. Příčiny neštěstí policisté zjišťují, provoz se na...

14. prosince 2025  12:07,  aktualizováno  13:10

Na frýdecko-místecký festival FM City Fest přijede hvězdný DJ Alan Walker

Hvězdný DJ a producent Alan Walker se v červnu stane hvězdou festivalu FM City...

Hvězdný DJ a producent Alan Walker s britsko-norskými kořeny zavítá v létě příštího roku na frýdecko-místecký FM City Fest 2026. Ikona taneční scény je známá zejména svými písněmi Faded, Sing Me to...

14. prosince 2025  7:44

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

13. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  19:26

Více spojů, terminálů, vlak Gorol i Osoblažka jinak. Od neděle platí nové jízdní řády

Interiér nové vlakové soupravy, která od prosince začne jezdit mezi Ostravou,...

Dvě změny dopravce a další přímé vlaky z Ostravy až do Frenštátu pod Radhoštěm přinášejí nové jízdní řády, kterými se dopravci na většině území Moravskoslezského kraje budou řídit od neděle 14....

13. prosince 2025  17:07

Florbalistka Jiráková před semifinále: I Finky si už na nás musejí dávat pozor

Florbalová obránkyně Nela Jiráková (vpravo) se raduje s Karolínou Klubalovou z...

Bez porážky, když si ve skupině poradily i se svými dosud nejtěžšími soupeřkami Švýcarkami 7:4, prošly florbalové reprezentantky do semifinále mistrovství světa, které o víkendu vrcholí v Ostravě. V...

13. prosince 2025  10:47

Lidé plní vánoční přání dětem na Ruskem napadené Ukrajině

Diecézní charita ostravsko-opavská uspořádala speciální Mikulášskou nadílku,...

Diecézní charita ostravsko-opavská již devátým rokem rozdává dětem z válečných a chudých oblastí Ukrajiny mikulášské balíčky. Projekt, který začal v Doněcké oblasti, už pomáhá i dětem ze Žytomyrské a...

13. prosince 2025  7:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.