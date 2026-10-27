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Nákaza svrabem se šíří. Severní Morava a Slezsko mají rekordní počet případů

Petra Sasínová
  9:56
Svrab je infekční onemocnění způsobené parazitem zákožkou svrabovou.

Svrab je infekční onemocnění způsobené parazitem zákožkou svrabovou. | foto: Profimedia.cz

Typickými projevy na kůži je svědivá vyrážka mezi prsty, na rukách, nohou,...
Svrab je infekční onemocnění způsobené parazitem zákožkou svrabovou.
ilustrační snímek
Svrab je infekční onemocnění způsobené parazitem zákožkou svrabovou.
7 fotografií
Nejvyšší počet nakažených svrabem, který je v posledních letech stále častější, je podle informací Zdravotního ústavu České republiky dlouhodobě v Moravskoslezském kraji. Potvrzují to i nejnovější data, severní Morava a Slezsko vedou i statistiky za měsíc září.

Z 1 102 případů takzvané prašiviny v celé republice hygienici hlásí nejvíce nemocných za září právě na severu Moravy a ve Slezsku, a to 187. Druhý je Plzeňský kraj se 148 pacienty.

„Celkově evidujeme v Moravskoslezském kraji od začátku roku 1 882 případů. Z okresů je nejhorší situace v Ostravě, kde máme 741 případů,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava Zuzana Babišová.

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Loni bylo v kraji ve stejné době o více než sto případů méně. Data potvrzují i výrazný celorepublikový nárůst. Za prvních devět měsíců roku 2026 uvádějí pracovníci zdravotního ústavu 9 917 případů svrabu, loni jich bylo 7 542. A třeba v roce 2020 jen 1 648.

Svrab se občas vyskytne v uzavřených kolektivech, například v zařízeních sociálních služeb. V Ostravě s tím bojuje Domov pro seniory Kamenec.

Typickými projevy na kůži je svědivá vyrážka mezi prsty, na rukách, nohou, kolem kotníků, krku a všude tam, kde je tenká kůže.
Svrab je infekční onemocnění způsobené parazitem zákožkou svrabovou.
ilustrační snímek
Svrab je infekční onemocnění způsobené parazitem zákožkou svrabovou.
7 fotografií

„Řešíme to asi od poloviny září. Nemocní byli celkem tři klienti. Už jsou vyléčení, ale stále musíme dodržovat soubor preventivních opatření nastavených hygieniky,“ vysvětloval ředitel domova ve Slezské Ostravě Vojtěch Curylo. Speciální opatření se týkají mimo jiné veškerého prádla, textilu, ochranných pomůcek či speciálních obleků.

„Je to velice nepříjemné, bohužel může se to stát. Máme tady skoro dvě stě klientů a bezmála sto padesát zaměstnanců,“ podotkl ředitel, jenž do domova nastoupil krátce předtím, než se nemoc projevila. Příbuzní klientů jsou už momentálně klidní.

„Maminka to naštěstí nechytila, i když přišla do styku s ostatními,“ řekla asi padesátiletá Andrea, která v domově na Kamenci navštěvuje osmasedmdesátiletou matku. „Myslím, že vedení to zvládlo výborně. Zvláštní režim ještě pokračuje. Návštěvy jsou povolené, ale zrušené jsou společné aktivity klientů jako třeba zpívání nebo vaření. Těšíme se, až se vše vrátí do normálu.“

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Další žena, která má v domově matku, ocenila, že se nemoc příliš nerozšířila.

Pracovníci krajské hygienické stanice řešili letos více podobných případů.

„Evidujeme šest hromadných výskytů onemocnění svrabem v zařízeních sociálních služeb,“ sdělila Zuzana Babišová. Proč je v Moravskoslezském kraji nejvíce případů tohoto onemocnění není podle ní úplně jasné. „Bez podrobnější analýzy celorepublikových dat nedokážeme příčiny rozdílů mezi kraji spolehlivě posoudit,“ vysvětlovala ředitelka.

Menší epidemie svrabu se stále vracejí

Roli mohou hrát různé faktory, včetně záchytu onemocnění a diagnostiky. Nárůst hlášených případů v posledních letech může podle ní souviset rovněž se zaváděním elektronizace hlášení infekčních onemocnění.

Současný vzestup svrabu odpovídá cyklickému charakteru tohoto onemocnění. Menší epidemie se objevují zhruba každých patnáct až dvacet let. „Například v letech 1996 až 2000 bylo v kraji každoročně přes dva tisíce případů, nejvíce 2 776 v roce 1996,“ uvedla ředitelka Babišová.

Tyto cykly mohou být podle ní ovlivněny změnou imunity lidí, migrací, zvýšeným cestovních ruchem či sníženou prevencí.

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Svrab způsobuje roztoč zákožka svrabová, která hyne při teplotě 60 stupňů Celsia. K přenosu parazitů dochází obvykle přímo při tělesném kontaktu s kůží nemocného, anebo také kontaktem s kontaminovaným prádlem.

Mezi úskalí této nemoci patří dlouhá inkubační doba a ztížená diagnostika, kdy může docházet k záměně s jiným kožním onemocněním. V ojedinělých případech může svrab způsobit fatální komplikace. Letos v Česku už zemřeli čtyři starší lidé nakažení svrabem.

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Nákaza svrabem se šíří. Severní Morava a Slezsko mají rekordní počet případů

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