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Ostrava investuje do psího parku, nabídne smyslové chodníky i agility překážky

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  8:26
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Vizualizace psího parku ve Svinově. Má vzniknout v Dubí poblíž Přírodní rezervace Rezavka a řeky Odry na ploše téměř tisíc metrů čtverečních. | foto: Městský obvod Ostrava Svino

V ostravském Svinově začala příprava nejmodernějšího psího areálu ve městě, který vyroste na ploše čtyř tisíc metrů čtverečních v osadě Dubí nedaleko řeky Odry. Projekt zaměřený na výcvik, socializaci psů i odpočinek majitelů podpořilo město Ostrava částkou 800 tisíc korun z Fondu životního prostředí.

Nejmodernější v Ostravě má být nový psí areál ve Svinově, nedaleko řeky Odry v osadě Dubí. Město projekt podpořilo ze svého fondu životního prostředí částkou 800 tisíc korun.

Začala příprava první etapy. „Výstavba moderních výcvikových prvků a překážek nabídne nové místo pro setkávání obyvatel, prostory pro výcvik a socializaci psů, zázemí pro kynologické aktivity,“ shrnul náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

V oploceném areálu budou skokové překážky, kruh, slalom, kladina, houpačka, balanční lávka či tunel.

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„Pejsci budou moci také prozkoumávat smyslový chodník a čichová stanoviště nebo si užít hrabání v pískovišti,“ přiblížil bývalý zastupitel ze Svinova Martin Kovalský, který s nápadem přišel.

Výcvikové prvky navrhla trenérka psů a zakladatelka psí školy Koira Magda Šimečková. Pro majitele zvířat budou v areálu lavičky, odpočinkové zóny, koše i zásobníky na sáčky.

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Podle odborníků žije v Ostravě kolem třiceti tisíc psů. „Veřejně přístupných psích hřišť je na území města jen několik. Agility park na Dubině v obvodu Jih, další psí hřiště je u Bělského lesa ve stejném obvodu. Menší hřiště pro psy najdou pejskaři v části Radvanice,“ vyjmenoval Kovalský.

Návrh psího parku počítá s oploceným areálem, skokovými překážkami, kruhem, slalomem, kladinou, houpačkou, tunely a balančními prvky.

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