Nejmodernější v Ostravě má být nový psí areál ve Svinově, nedaleko řeky Odry v osadě Dubí. Město projekt podpořilo ze svého fondu životního prostředí částkou 800 tisíc korun.
Začala příprava první etapy. „Výstavba moderních výcvikových prvků a překážek nabídne nové místo pro setkávání obyvatel, prostory pro výcvik a socializaci psů, zázemí pro kynologické aktivity,“ shrnul náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.
V oploceném areálu budou skokové překážky, kruh, slalom, kladina, houpačka, balanční lávka či tunel.
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„Pejsci budou moci také prozkoumávat smyslový chodník a čichová stanoviště nebo si užít hrabání v pískovišti,“ přiblížil bývalý zastupitel ze Svinova Martin Kovalský, který s nápadem přišel.
Výcvikové prvky navrhla trenérka psů a zakladatelka psí školy Koira Magda Šimečková. Pro majitele zvířat budou v areálu lavičky, odpočinkové zóny, koše i zásobníky na sáčky.
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Podle odborníků žije v Ostravě kolem třiceti tisíc psů. „Veřejně přístupných psích hřišť je na území města jen několik. Agility park na Dubině v obvodu Jih, další psí hřiště je u Bělského lesa ve stejném obvodu. Menší hřiště pro psy najdou pejskaři v části Radvanice,“ vyjmenoval Kovalský.
Návrh psího parku počítá s oploceným areálem, skokovými překážkami, kruhem, slalomem, kladinou, houpačkou, tunely a balančními prvky.