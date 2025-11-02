Pod pecemi Dolních Vítkovic září planety. Unikátní výstava zve do vesmíru

Planety sluneční soustavy, družice, raketoplán, astronauti nebo létající talíře. To všechno je až do konce roku každý den po setmění k vidění v industriálním areálu Dolních Vítkovic. V sobotu zde začala unikátní edukativní a interaktivní výstava Světelný vesmír.
V Dolních Vítkovicích je až do konce roku k vidění unikátní výstava Světelný vesmír. | foto: Jan Smekal

Dolní oblast Vítkovice hostí výstavu tohoto typu už třetím rokem. Letos je ústředním tématem právě vesmír. „Myšlenka vesmíru mě napadla tak jako mnohá témata v životě, protože přemýšlím o nějakém přesahu. Nejde mi jen o výzdobu, dekoraci jako takovou, ale také o edukaci,“ uvedla Eva Poláčková, majitelka společnosti Decoled, která stojí za instalací expozice.

Pro ostravskou výstavu původně chtěla pořídit velké modely planet. „Takové ovšem není možné instalovat na celou dobu dvou měsíců, takže jsme museli zvolit kompromis. Planety sluneční soustavy jsme tak doplnili o světelné prvky, jakými jsou astronauti nebo černá díra. Celou expozici jsme se snažili co nejvíce přiblížit skutečnému vesmíru,“ popsala Poláčková.

Zatímco v předešlých letech šlo „jen“ o světelnou výzdobu, postupem času se vystavující snaží čím dál více vstupovat do veřejného prostoru s edukací. „Tematizujeme výstavy. Ať už jde o vesmír v Dolních Vítkovicích v Ostravě či o Srdce Evropy v Praze nebo vyprávění o životě na hradech a zámcích. Snažíme se, aby výstavy byly čím dál více edukativní, s interaktivní stezkou a animací. Takové, abychom návštěvníkům přinášeli komplexní zážitek,“ přiblížila Poláčková.

V letošním roce se na přípravách výstavy podílelo i Planetárium Ostrava. „Je to velice pěkná výstava, která dokáže návštěvníkům přiblížit sluneční soustavu i vzdálený vesmír, protože světlo v těchto podzimních a zimních měsících je záležitostí, která nás hřeje. Světlo nás propojuje s planetami, s vesmírem,“ řekl Martin Vilášek, vedoucí Planetária Ostrava.

Ostrava patří do UNESCO, má světové technické památky, říká památkář

„Návštěvníci se mohou podívat na modely planet ze světelných diod a pokud by přišli do planetária, tak my jim ukážeme skutečné objekty, ať už na hvězdárně nebo při projekci v planetáriu,“ pokračoval Vilášek, který největší přidanou hodnotu výstavy vidí v tom, že si lidé v Dolních Vítkovicích mohou planety skutečně osahat. „To astronomie neumí, protože kosmická tělesa jsou od nás daleko. Tady to jde, což je skvělé. Můžeme tedy říct, že díky výstavě máme vesmír na dosah ruky.“

Světelný vesmír přináší nejen vizuální podívanou, ale i hudební doprovod. Atmosféru podtrhuje originální anglická píseň Story of Lights, kterou nazpívala zpěvačka Debbi speciálně pro tento projekt.

