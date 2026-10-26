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Dolní Vítkovice rozsvítila Éra vynálezů, nebude chybět ani Einstein

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  9:00
V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z...

V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z projektu Story of Lights. Součástí expozice je 223 světelných objektů a na 400 tisíc úsporných LED diod, které představují klíčové milníky lidského pokroku od knihtisku po Einsteinovu teorii černých děr. Park je pro veřejnost otevřen denně od 16.00 do 21.00 hodin. (24. říjen 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z...
V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z...
V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z...
V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z...
16 fotografií
Na další ročník světelné výstavy Story of Lights letos na téma Éra vynálezů se mohou až do konce prosince vydat lidé do Dolních Vítkovic. Ty po setmění krášlí 260 světelných objektů se zhruba sto tisíci LED světly, které vyprávějí příběh lidské vynalézavosti, objevů a technického pokroku.

K vidění mezi vysokými pecemi jsou okamžiky a osobnosti, jež měnily svět. Ze světel jsou zde vytvořeny podobizny například Alberta Einsteina či Marie Curie-Skłodowské či různé vynálezy jako televizor, letadlo, rentgen či knihtisk.

Letošní ročník navíc propojuje světlo se sportem – o víkendu se totiž Dolní Vítkovice staly dějištěm zahajovacího závodu Světového poháru v cyklokrosu, který se uskutečnil přímo v prostředí světelné expozice.

Pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích se pojede cyklokros

Výstava je otevřená každý den od 16 do 21 hodin, výjimkou bude 24. prosinec, kdy bude zavřeno.

„Nenechte si ujít jedinečný zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. V našem světelném parku se bude bavit každý. Unikátní expozice z dílny českých designérů a řemeslníků pod hlavičkou české rodinné společnosti DECOLED vás vtáhne do pohádkového světa statisíců světel,“ uvedli pořadatelé z Dolních Vítkovic.

V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z projektu Story of Lights. Součástí expozice je 223 světelných objektů a na 400 tisíc úsporných LED diod, které představují klíčové milníky lidského pokroku od knihtisku po Einsteinovu teorii černých děr. Park je pro veřejnost otevřen denně od 16.00 do 21.00 hodin. (24. říjen 2026)
V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z projektu Story of Lights. Součástí expozice je 223 světelných objektů a na 400 tisíc úsporných LED diod, které představují klíčové milníky lidského pokroku od knihtisku po Einsteinovu teorii černých děr. Park je pro veřejnost otevřen denně od 16.00 do 21.00 hodin. (24. říjen 2026)
V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z projektu Story of Lights. Součástí expozice je 223 světelných objektů a na 400 tisíc úsporných LED diod, které představují klíčové milníky lidského pokroku od knihtisku po Einsteinovu teorii černých děr. Park je pro veřejnost otevřen denně od 16.00 do 21.00 hodin. (24. říjen 2026)
V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z projektu Story of Lights. Součástí expozice je 223 světelných objektů a na 400 tisíc úsporných LED diod, které představují klíčové milníky lidského pokroku od knihtisku po Einsteinovu teorii černých děr. Park je pro veřejnost otevřen denně od 16.00 do 21.00 hodin. (24. říjen 2026)
16 fotografií

„Čtyři sta tisíc světel našeho parku má díky nejmodernější LED technologii stejný odběr elektrické energie jako běžná pračka s energetickým štítkem A? K planetě a zdrojům energie přistupujeme s maximální zodpovědností,“ dodali.

Pořadatelé zájemcům radí, aby si vstupenky zakoupili předem. „Ušetříte tak nejen peníze, vstupenky online jsou za sníženou cenu, ale také čekání u pokladny,“ vysvětlili.

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Dolní Vítkovice rozsvítila Éra vynálezů, nebude chybět ani Einstein

V areálu Dolní oblasti Vítkovice je k vidění světelná výstava Éra vynálezů z...

Na další ročník světelné výstavy Story of Lights letos na téma Éra vynálezů se mohou až do konce prosince vydat lidé do Dolních Vítkovic. Ty po setmění krášlí 260 světelných objektů se zhruba sto...

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