K vidění mezi vysokými pecemi jsou okamžiky a osobnosti, jež měnily svět. Ze světel jsou zde vytvořeny podobizny například Alberta Einsteina či Marie Curie-Skłodowské či různé vynálezy jako televizor, letadlo, rentgen či knihtisk.
Letošní ročník navíc propojuje světlo se sportem – o víkendu se totiž Dolní Vítkovice staly dějištěm zahajovacího závodu Světového poháru v cyklokrosu, který se uskutečnil přímo v prostředí světelné expozice.
|
Pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích se pojede cyklokros
Výstava je otevřená každý den od 16 do 21 hodin, výjimkou bude 24. prosinec, kdy bude zavřeno.
„Nenechte si ujít jedinečný zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. V našem světelném parku se bude bavit každý. Unikátní expozice z dílny českých designérů a řemeslníků pod hlavičkou české rodinné společnosti DECOLED vás vtáhne do pohádkového světa statisíců světel,“ uvedli pořadatelé z Dolních Vítkovic.
„Čtyři sta tisíc světel našeho parku má díky nejmodernější LED technologii stejný odběr elektrické energie jako běžná pračka s energetickým štítkem A? K planetě a zdrojům energie přistupujeme s maximální zodpovědností,“ dodali.
Pořadatelé zájemcům radí, aby si vstupenky zakoupili předem. „Ušetříte tak nejen peníze, vstupenky online jsou za sníženou cenu, ale také čekání u pokladny,“ vysvětlili.