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Interaktivní Svět dopravy oživí vítkovické nádraží. Odborníci vybrali ideový návrh

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  10:00
Konsorcium společností Yord a Profure zvítězilo v soutěži na ideový návrh ostravského Světa dopravy. Ambiciózní miliardový projekt u vítkovického nádraží propojí historii i budoucnost hromadné dopravy pomocí moderních interaktivních prvků a dat.
Část grafického návrhu řešení jedné z expozic Světa dopravy okolo budovy...

Část grafického návrhu řešení jedné z expozic Světa dopravy okolo budovy nádraží Ostrava-Vítkovice. | foto:  Zdroj: Konsorcium společností Yord a PROFURE

Část grafického návrhu řešení jedné z expozic Světa dopravy okolo budovy...
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Kreativci z konsorcia společností Yord a Profure dodali podle odborníků nejlepší ideový návrh na ztvárnění ostravského Světa dopravy. Budou tak nyní pracovat na podrobnější studii.

Jedná se o další ambiciózní projekt v hodnotě asi jedné miliardy korun, kterým chce vedení Ostravy přiblížit minulost, přítomnost i budoucnost městské dopravy.

Areál o velikosti asi čtyřiceti tisíc metrů čtverečních má vyrůst v bezprostřední blízkosti oceňované vítkovické nádražní budovy postavené v bruselském stylu a zčásti má využít a oživit i tuto kulturní památku.

Část grafického návrhu řešení jedné z expozic Světa dopravy okolo budovy nádraží Ostrava-Vítkovice.

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Členy hodnoticí komise zaujal originální přístup autorů, kteří chtějí návštěvníky budoucího areálu do pestrého světa dopravy aktivně vtáhnout.

„Návrh expozice se výrazně posouvá od běžné statické ukázky k návštěvnickému zážitku založenému na datech, interaktivitě, personalizaci a pochopení širších souvislostí,“ řekla náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.

Areál budou tvořit vnitřní i venkovní expozice. Některé budou stálé, jiné dočasné a vyplynou z tematických výročí či aktuálního dění.

„Veřejná doprava představuje důležitý aspekt v životě každého města, pro Ostravu to vzhledem k velikosti a poloze platí dvojnásob. Zajímavým prvkem je mimo jiné vliv průmyslového rozmachu na její rozvoj,“ doplnil náměstek primátora pro dopravu a investice Břetislav Riger.

Muzeum pro všechny

Podnikatel a zastupitel Lukáš Semerák, který byl také členem poroty, věří, že Svět dopravy podle vybraného návrhu zaujme lidi různého věku i zájmů.

„Standardní muzea mnohdy skrývají poklady, ale přitáhnou často jen fajnšmekry, odborníky a poučené laiky. Svět dopravy bude opravdu pro všechny,“ uvedl Semerák.

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Také podle primátora Jana Dohnala by mohlo jít o projekt, který zvýší atraktivitu města. „Vedle Nových Bazalů nebo Voxu se Svět dopravy zařadí mezi pozoruhodná místa, která jen tak někde neuvidíte. Jistě přiláká i návštěvníky z jiných regionů,“ prohlásil Dohnal.

Dalším krokem k uskutečnění Světa dopravy bude vyhlášení architektonické soutěže. Město původně uvažovalo o muzeu dopravy vedle hlavního nádraží v Přívoze. Argumentem pro jeho vznik byla potřeba vytvoření důstojného prostředí pro prezentaci cenných historických vozidel, která má ve sbírce Dopravní podnik města Ostravy.

5. června 2026
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