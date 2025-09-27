Ostrava hledá tvůrce nového výstavního areálu před unikátním nádražím ve Vítkovicích

Propojení muzejních exponátů a moderních technologií, vnitřních i venkovních expozic a především atraktivní zážitky pro lidi různého věku má přinést projekt Svět dopravy u nádraží v Ostravě-Vítkovicích. Po několikaletých přípravách město vyhlásilo na záměr ideovou soutěž.
„Nejedná se o podobu budovy, ale náplň toho muzea, nosnou myšlenku. Od toho se bude odvíjet, jestli budeme potřebovat jednu nebo dvě budovy, anebo do jaké míry využijeme stávají památkově chráněnou nádražní budovu,“ vysvětlil náměstek primátora Ostravy pro investice Břetislav Riger.

Ambicí města je vytvořit prostor, který by se stal lákadlem i pro zahraniční turisty.

Jedním z hlavních argumentů, proč takové muzeum v Ostravě budovat, je potřeba důstojného prostoru pro prezentaci exponátů z cenné sbírky historických vozidel Dopravního podniku Ostrava.

Nové muzeum, které má zabírat plochu 40 tisíc metrů čtverečních, se má také věnovat historii kolejové dopravy v ostravské aglomeraci.

Původně radnice počítala s umístěním v bývalém průmyslovém areálu vedle hlavního nádraží v Přívoze.

Dopravní muzeum v Ostravě bude. Až magistrát získá 200 milionů

„Ukázalo se, že vhodnější bude právě revitalizovaná lokalita nádraží ve Vítkovicích. Muzeum by mohlo této památce také pomoci vdechnout nový život,“ řekl Riger. Správa železnic nyní pracuje na rekonstrukci nádražní budovy, kterou stát od roku 2020 chrání jako ukázku architektury bruselského stylu.

Do ideové soutěže se mohou zájemci přihlásit do 10. prosince. „Hledáme pomyslné srdce a příběh budoucího výstavního areálu,“ doplnil předseda dozorčí rady dopravního podniku Lukáš Semerák.

15. března 2024
