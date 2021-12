Havířov odešel ze sdružení obcí Karvinska, členství prý nebylo výhodné

Primátor Josef Bělica (ANO) návrh odchodu vysvětlil dosavadní nevýhodností. „Přínos pro město je velmi malý, možná bych řekl až téměř nulový. Ale za členství platíme nejvíce,“ poukázal primátor. Havířov ročně přispívá částkou převyšující 300 tisíc korun.

Podle primátora není členství nutné, s jinými městy a obcemi v regionu se Havířov může dohodnout i bez sdružení. „Spolupracujeme napřímo, je to rychlé a výhodné,“ dodal primátor.

Výhrady měly dvě komunistické zastupitelky. Markéta Fikáčková kritizovala, že materiál určený zastupitelstvu neobsahoval zdůvodnění odchodu ze svazku.

„Členství ve spolku bylo i solidaritou i spoluprací velkých měst s menšími obcemi. Vystoupení nepovažuji za správné,“ přidala se Milada Halíková, v letech 2002 až 2006 primátorka Havířova.

Starosta: Už je to havířovský folklor

Zatímco pro svůj názor odmítnout odchod nezískala dostatek podpory, tak pro původní koaliční návrh na vystoupení ze svazku hlasovala většina zastupitelů.

„Je to už takový folklor, že Havířov vystupuje, vstupuje a zase vystupuje,“ reagoval Jan Lipner (STAN), starosta Horní Suché, která je také členem sdružení. Havířov totiž odešel už v roce 2013, aby se po několika letech vrátil.

Lipner připustil, že Havířov platí nejvíce. „Ale příspěvek se odvíjí od počtu obyvatel, na které dostává mnohem více peněz z daní,“ upozornil. Podle Lipnera by pomohlo, kdyby se havířovský primátor alespoň jednou zúčastnil jednání svazku. „Možná by pak pochopil, že to není jen o vyčíslování nákladů, ale i o spolupráci a vyměňování zkušeností,“ zakončil Lipner.