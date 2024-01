Krize ostravské Liberty těžce dopadá i na stovku menších firem v areálu huti

Huť je od loňského 21. prosince bez energií a stejně jako její dodavatel energií Tameh Czech je mimo provoz, jejich zaměstnanci zůstali od loňského 22. prosince doma.

V areálu huti má zázemí okolo stovky firem, přičemž jsou mezi nimi i ty, co nejsou dodavateli hutě. Nebýt jejich zapojení do energetické soustavy v huti, firmy by podle představitelů kraje a svazu neměly žádné problémy.

Předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo řekl, že se všechny firmy snaží dodávky zajistit alternativními zdroji, jde hlavně o teplo.

„V tuto chvíli máme informaci, že všechno běží, mají nějaké náhradní zdroje. Ale my se připravujeme, a já chci mít materiál, kdyby k něčemu došlo, tak ať jim jedním telefonem pomůžeme, na koho se můžou obrátit. Takový materiál doteď nemáme, taková situace v našem kraji ještě nebyla, nebo aspoň za mě nebyla,“ řekl hejtman Jan Krkoška (ANO).

Liberty i Tameh jsou mimo provoz od předminulého týdne, kdy Tameh huti zastavil dodávky energií. Tameh skončil v úpadku a svou insolvenci zdůvodnil tím, že mu huť neplatila a dluží mu dvě miliardy korun.

Hejtmanův náměstek Jakub Unucka (ODS) sdělil, že v areálu huti je lokální distribuční soustava, kterou řídí Tameh. „Jak dlouho ji bude řídit, je otázka na insolvenčního správce Tamehu. Pokud by tam došlo k nějakému přerušení, musí dojít k nějakému krizovému řešení, protože někdo to řídit musí,“ řekl Unucka.

Krkoška řekl, že chtěli ujištění, že sítě v areálu huti budou dál fungovat. „Také jsme se rozhodli požádat vedení Liberty, aby nám udělalo jakousi strategii právě pro fungování distribučních sítí pro ostatní společnosti,“ řekl hejtman.

Kotle Tamehu byly jediným zdrojem tepla také pro třítisícové město Vratimov, které s hutí sousedí. Po vybudování propojovacího potrubí začala do Vratimova teplo dodávat společnost Veolia Energie, která tento týden oznámila, že místo Liberty začala dodávat teplo i poliklinice a hotelovému domu Kovák v sousedství huti.

Návrat lidí 8. ledna je prý nemožný

Liberty Ostrava má i s dceřinými firmami zhruba šest tisíc zaměstnanců, Tameh přes tři stovky. Huť v pondělí oznámila, že zaměstnanci, kteří se ve středu měli vrátit do práce, zůstanou doma do 8. ledna. Ďurčo řekl, že se v této situaci nijak neposunuli.

„My určitě víme, že osmého ta firma nenajede a že zaměstnanci budou opravdu doma delší časový úsek. Chtěl bych vyzvat hlavně majitele firmy, aby začal konstruktivně jednat, protože všichni víme, že je technologicky nemožné, aby se zaměstnanci vrátili 8. ledna do práce,“ řekl Ďurčo.

Než se podle něj provoz připraví na opětovné nastartování výroby, je to otázka týdnů, ne-li měsíců.

„Je potřeba říct zaměstnancům, aby byli nějakou dobu ještě trpěliví, že opravdu firma nenajede ze dne na den. Tohle dávám za vinu zejména majitelům firmy Liberty Ostrava,“ řekl Ďurčo.

Český management firmy je podle něj závislý na majitelích, kteří se zástupci kraje a odborů moc nekomunikují. Představitele Liberty a Tamehu vyzval k intenzivnějším jednáním.

Liberty se k opětovnému odložení návratu zaměstnanců do práce zatím nevyjádřila. „Tuto informaci nyní nepotvrdím, budeme ji komunikovat v pondělí 8. ledna,“ reagovala mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Před věřiteli ji chrání moratorium vyhlášené soudem.