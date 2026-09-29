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Svatý Václav zavítal do Přívozu. Jarmark lákal na středověkou mučírnu i šermíře

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  9:09
Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze...

Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze zpestřil velkolepý příjezd knížete Václava s družinou, šermířská vystoupení i dobové řemeslné stánky. (28. září 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze...
Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze...
Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze...
Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze...
9 fotografií
Stovky návštěvníků zaplnily o svátečním Dnu české státnosti náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze, kde se konal tradiční Svatováclavský jarmark s historickým průvodem, šermíři i ukázkami dobových řemesel. Hlavním bodem programu byl příjezd svatého Václava s družinou, oslavy se však odehrály ve středověkém duchu i na Prokešově náměstí a během dne otevřených dveří v budově Nové radnice.

Vrcholem tradičního svatováclavského jarmarku na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze byl příjezd svatého Václava. Přemyslovského knížete zavražděného roku 935, patrona české země, si v Den české státnosti připomínali lidé po celé republice na poutích a slavnostech.

Kostýmovaný průvod, ukázky řemesel, středověká kuchyně, šermíři nebo sokolníci a další atrakce přilákaly do Přívozu stovky lidí.

„Jdeme ještě jednou do mučírny,“ užívali si desetiletí školáci bezplatné natahování na skřipec.

Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze zpestřil velkolepý příjezd knížete Václava s družinou, šermířská vystoupení i dobové řemeslné stánky. (28. září 2026)
Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze zpestřil velkolepý příjezd knížete Václava s družinou, šermířská vystoupení i dobové řemeslné stánky. (28. září 2026)
Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze zpestřil velkolepý příjezd knížete Václava s družinou, šermířská vystoupení i dobové řemeslné stánky. (28. září 2026)
Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze zpestřil velkolepý příjezd knížete Václava s družinou, šermířská vystoupení i dobové řemeslné stánky. (28. září 2026)
9 fotografií

Rušno a veselo bylo také na dni otevřených dveří Nové radnice a na Prokešově náměstí.

„Poprvé jsme program také zaměřili na středověk,“ uvedla mluvčí města Gabriela Pokorná, která se převlékla za kněžnu.

Pozornost budili rytířské turnaje, kejklíři, alchymisté. Velký zájem byl o komentované prohlídky Nové radnice.

Součástí oslav byla i slavnostní mše ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě, dále trhy a občerstvení s regionálními specialitami.

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Svatý Václav zavítal do Přívozu. Jarmark lákal na středověkou mučírnu i šermíře

Tradiční Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze...

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