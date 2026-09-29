Vrcholem tradičního svatováclavského jarmarku na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze byl příjezd svatého Václava. Přemyslovského knížete zavražděného roku 935, patrona české země, si v Den české státnosti připomínali lidé po celé republice na poutích a slavnostech.
Kostýmovaný průvod, ukázky řemesel, středověká kuchyně, šermíři nebo sokolníci a další atrakce přilákaly do Přívozu stovky lidí.
„Jdeme ještě jednou do mučírny,“ užívali si desetiletí školáci bezplatné natahování na skřipec.
Rušno a veselo bylo také na dni otevřených dveří Nové radnice a na Prokešově náměstí.
„Poprvé jsme program také zaměřili na středověk,“ uvedla mluvčí města Gabriela Pokorná, která se převlékla za kněžnu.
Pozornost budili rytířské turnaje, kejklíři, alchymisté. Velký zájem byl o komentované prohlídky Nové radnice.
Součástí oslav byla i slavnostní mše ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě, dále trhy a občerstvení s regionálními specialitami.