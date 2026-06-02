K největším hvězdám Svatováclavského festivalu, který začne 2. září v Ostravě, patří světoznámý britský pěvecký oktet VOCES8. Vystoupí v evangelickém Kristově kostele s programem propojujícím renesanční hudbu, současnou sborovou tvorbu a úpravy písní Simona a Garfunkela.
„Vedle technické dokonalosti jsou vystoupení VOCES8 mimořádně lidským a emotivním hudebním zážitkem,“ přiblížil zakladatel a ředitel festivalu Igor Františák.
Zahájení třiadvacátého ročníku bude patřit proslulému baroknímu souboru Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. Tentokrát přednese vedle Bacha zásadní díla francouzského baroka.
Významnou událostí bude písňový recitál jednoho z nejúspěšnějších českých operních pěvců Adama Plachetky, který zazpívá 6. září v sále Vesmír.
Tradičně festival míří do širokého okolí Ostravy, například Opavy, Frýdku-Místku, Rychvaldu, Kopřivnice nebo Karviné.
„V tamním Šikmém kostele vystoupí belgický soubor Terra Nova Collective, který přednese mimo jiné ukázku z díla osobnosti vlámského klasicismu Pietera van Maldera,“ sdělila manažerka festivalu Eva Františáková.
Přijede také ukrajinský mužský soubor Orpheus, který zazpívá v kostelích v Sudicích a Třinci. Vystoupení přesahující rámec klasické hudby bude reprezentovat třeba koncert zpěvačky Dasha se smyčcovým kvartetem Epoque Quartet.
„Naše dramaturgie propojuje velká duchová díla s intimní komorní hudbou, historicky poučenou interpretaci se současnými přesahy a mezinárodní špičku s jedinečnými prostory Moravskoslezského kraje,“ shrnul ředitel.
Závěrečný koncert bude 28. září v ostravské katedrále. Zazní oratorium Eliáš od Felixe Mendelssohna.