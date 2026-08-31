Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mám rád koncerty, které překvapují programem i místem, říká Igor Františák

Petra Sasínová
  14:13
Zakladatel a ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.

Zakladatel a ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák. | foto: Martin Kusyn

Varhanice Katta vystoupí se sborem Permoník
Přehlídku otevře 2. září v ostravské katedrále Božského Spasitele rezidenční...
Slavná kvarteta. Zemlinského a Bennewitzovo.
Oceňovaný karvinský sbor Permoník.
7 fotografií
Svatováclavský hudební festival pod vedením špičkového klarinetisty, pedagoga a hudebního organizátora Igora Františáka míří k zahájení 23. ročníku. Vedle interpretace staré a duchovní hudby v kostelích v Ostravě a dalších městech i vesnicích Moravskoslezského kraje přinese opět také přesah do jiných žánrů i prostor.

Přehlídku otevře 2. září v ostravské katedrále Božského Spasitele rezidenční soubor festivalu – Collegium 1704, který patří v interpretaci staré hudby mezi nejlepší v Evropě.

Ansámbl Collegium 1704 v čele s dirigentem Václavem Luksem nechyběl snad na žádném ročníku festivalu, ale zahajovat jej bude, jestli se nemýlím, poprvé. Na co se mohou diváci těšit?
Collegium 1704 s Václavem Luksem je naším dlouholetým rezidenčním souborem, a navíc nás pojí opravdové přátelství. V letošním roce navíc Václav Luks převzal čestný patronát nad Klubem SHF. Zahajovací koncert přinese vedle Bachova Magnificat také Charpentierovo Te Deum, které dnes zná téměř každý díky slavné znělce Eurovize, ale v původní podobě jde o jedno z nejvelkolepějších děl francouzského baroka. Na jejich vystoupení se osobně těším každý rok stejně jako naši posluchači.

Svatováclavský hudební festival dnes patří mezi nejvýznamnější kulturní projekty svého druhu v České republice.

Na tento koncert nabízíte nově speciální VIP vstupenky? Co dostanou jejich držitelé navíc oproti běžným divákům?
Chtěli jsme nabídnout našim posluchačům možnost prožít koncert ještě intenzivněji. VIP vstupenky nenabízejí pouze nejlepší místa k sezení, ale rovněž možnost bezprostředního setkání s umělci v elegantním prostředí hotelu Imperial. Posluchači se tak mohou dozvědět více o samotné interpretaci a nahlédnout do jejich osobního i uměleckého světa, který v rozhovorech pro média bývá jen naznačen. Navíc je kapacita omezena natolik, aby to bylo příjemné a přátelské komorní setkání, které běžně posluchači nezažijí.

Se kterými dalšími hvězdami festivalu se budou moci diváci takto exkluzivně ještě potkat?
Tuto možnost jsme vedle zahajovacího a závěrečného koncertu připravili u pěveckého recitálu světově uznávaného basbarytonisty Adama Plachetky, který představí slavné Mozartovy operní árie společně s Dvořákovými Biblickými písněmi, a u jednoho z nejuznávanějších vokálních souborů světa VOCES8. Na Svatováclavský hudební festival se vracejí po dvou letech a jejich nový program považuji za jednu z největších kulturních událostí letošního roku. Setkání budou překládána a moderována, čímž se odbourá jazyková bariéra.

Zakladatel a ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.
Varhanice Katta vystoupí se sborem Permoník
Přehlídku otevře 2. září v ostravské katedrále Božského Spasitele rezidenční soubor festivalu – Collegium 1704, který patří v interpretaci staré hudby mezi nejlepší v Evropě.
Slavná kvarteta. Zemlinského a Bennewitzovo.
7 fotografií

Z letošního programu vyzdvihujete v upoutávkách mimo jiné ukrajinský mužský vokální soubor Orpheus. Čím je zajímavý nebo výjimečný?
Orpheus je profesionální osmičlenný vokální soubor, který byl v roce 2019 oceněn čestným státním titulem „Zasloužilý umělec Ukrajiny“. Jádro repertoáru tvoří pravoslavná liturgická hudba, ale budou zpívat i ukrajinské lidové a populární písně. Na letošním ročníku SHF vystoupí hned dvakrát – v Sudicích a Třinci. Jsem přesvědčen, že právě jejich koncerty budou pro mnoho posluchačů jedním z nejsilnějších duchovních zážitků letošního ročníku SHF.

Vnímáte pozvání tohoto souboru na festival v době, kdy Ukrajina čelí ruské agresi, i jako nějaké vyjádření podpory napadené zemi?
Jako aktivní muzikant mám hudební přátele po celém světě včetně Ukrajiny či Ruska. Perzekvování kultury toho či onoho národa na základě mocenských válek považuji za velmi nešťastné. Orpheus patří k nejvýraznějším ansámblům současné ukrajinské sborové scény a vzájemně se známe déle než deset let. Jejich pozvání není politickým gestem. Především chceme představit mimořádnou tradici pravoslavné duchovní hudby a zároveň vyjádřit podporu umělcům, kteří dnes tvoří ve velmi obtížných podmínkách.

V kostele v Ludgeřovicích letos vystoupí varhanice Katta s oceňovaným mládežnickým sborem Permoník. Jak toto spojení vzniklo a co mají na programu?
Jedním z poslání Svatováclavského hudebního festivalu je představovat také výjimečné umělce pocházející z našeho regionu a nejinak je tomu v případě karvinského sboru Permoník a varhanice Katty, která studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Hlavním vrcholem večera bude Missa Organi (Varhanní mše) pro varhany, sólový hlas a sbor, kterou Katta zkomponovala v minulém roce pro festival Concentus Moraviae a premiéru provedla s komorním pěveckým souborem Societas Incognitorum. Tato mše navazuje na úspěšný cyklus Vox Organi, oceněný cenou Classic Prague Awards, a pracuje s latinou i staroslověnštinou v jednotlivých částech mše.

Když jsme s Kattou o provedení na SHF hovořili, doporučil jsem jí možnost uvést její nové dílo s prestižním sborem Permoník. Katta tento nápad s nadšením přijala a jsem si jist, že se bude jednat o jeden z vrcholů letošního festivalu. Byl to velice lákavý projekt i pro Českou televizi, která se rozhodla z tohoto koncertu pořídit záznam.

Festival klasické hudby ovládnou kvarteta, představí se ikony z Itálie i Ameriky

K mimokostelním prostorám, do kterých se festival vrací, patří Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici. Co tam zazní letos?
Mám rád koncerty, které překvapují nejen programem, ale i místem. Muzeum Tatra je jedním z prostorů, které mají mimořádnou atmosféru a industriál jazzu nesmírně sluší. Letos do Kopřivnice přivezeme projekt „Our Stories“ Jiřího Kotači a kvartetu Alfa Carlssona, který byl oceněn Cenou Anděl 2024 za nejlepší jazzové album roku. Jsem si jist, že propojení špičky evropské jazzové scény a netradičního koncertního prostoru nabídne posluchačům unikátní hudební i emocionální zážitek.

Jaký bude závěr festivalu v Den české státnosti 28. září?
Tradičně je závěrečný koncert Svatováclavského hudebního festivalu uváděn na svátek svatého Václava, kdy zaznívá některá z monumentálních duchovních skladeb hudební historie. Letos to bude slavné a velkolepé oratorium Eliáš Felixe Mendelssohna, na kterém se představí čtveřice vynikajících evropských sólistů společně s Českým filharmonickým sborem Brno a Filharmonií Brno pod taktovkou německého dirigenta Rolanda Kluttiga.

Co vám při přípravě letošního ročníku udělalo největší radost?
Největší radost mi udělalo, že se podařilo naplnit dramaturgickou představu téměř přesně tak, jak jsem si ji vysnil. Přivézt do Ostravy soubory jako VOCES8, Collegium 1704, Gli Incogniti s fenomenální houslistkou Amandine Beyer, mladého čínského violoncellistu Yibaie Chena, který je vítězem prestižní soutěže královny Alžběty v Bruselu, nebo Radka Baboráka s orchestrem Pražští komorní sólisté není samozřejmost. O to více si vážím, že se to podařilo.

Co bylo nejnáročnější?
Nejnáročnější je zajištění dlouhodobého a kontinuálního financování našich aktivit. Festival plánujeme několik let dopředu, ale veřejná podpora se potvrzuje vždy znovu. Stabilita financování je přitom zásadní podmínkou pro to, abychom mohli zvát špičkové zahraniční umělce a udržet současnou úroveň festivalu.

Jako aktivní muzikant mám hudební přátele po celém světě včetně Ukrajiny či Ruska. Perzekvování kultury toho či onoho národa na základě mocenských válek považuji za velmi nešťastné.

Jak jste spokojen s předprodejem vstupenek?
Předprodej nás zatím velmi těší. Už nyní jsou tržby ze vstupného vyšší než za celý loňský ročník. U zahajovacího koncertu i koncertu VOCES8 jsme museli již nyní navyšovat kapacitu a koncert Dashy s Epoque Quartet je téměř vyprodán. Věřím, že podobný zájem budou mít i koncerty mimo Ostravu, protože i tam nabízíme výjimečné projekty.

Novinkou festivalu je, že poprvé nad ním převzal záštitu prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamená?
Vnímám to jako ocenění více než dvacetileté práce celého týmu festivalu i všech našich partnerů. Je to potvrzení, že Svatováclavský hudební festival dnes patří mezi nejvýznamnější kulturní projekty svého druhu v České republice.

Kofola, léto začíná na festivalech
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po Beskydech běhá medvěd. Buďte opatrní, nabádají obce své obyvatele

ilustrační snímek

V oblasti Zlatník a Klaus na Krásné se pohybuje medvěd, informovala horská obec Krásná, která spadá pod okres Frýdek-Místek. Turisty vyzývá k opatrnosti, místní prosí o zabezpečení domovů.

Tohle monstrum jelo stovky kilometrů. Souprava s jeřábem byla přetížená o 57 tun

Inspektoři se nestačili divit. Souprava s jeřábem byla přetížená o rekordních...

Inspekce silniční dopravy (INSID) zastavila v noci na čtvrtek na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburku do Přerova. Bez potřebných povolení projela z Německa...

Vlak srazil sedmnáctiletou dívku, hasiči ji do sanitky přenášeli tři sta metrů

Hasiči těžce zraněnou dívku přenášeli stovky metrů k sanitce. (26. srpna 2026)

Zhruba tři stovky metrů museli hasiči v úterý na Bruntálsku přenášet těžce zraněnou dívku sraženou vlakem. Sanitka totiž nemohla dojet až ke kolejím, takže přišly na řadu nosítka a lidská síla. Dívku...

Ostrava otevřela nejmodernější krytou střelnici, nabídne i mezinárodní soutěže

V Ostravě - Hulvákách otevřeli nejmodernější tuzemskou krytou střelnici. (24....

V Ostravě se v pondělí otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Město ji zhruba za 140 milionů korun dalo vybudovat na místě zchátralé bývalé střelnice v části Hulváky. Krytý areál nabídne...

„Dříve se to posílalo do plynu.“ Romské studenty v Jeseníkách zasypaly rasistické komentáře

Letní studijní program pro romské děti se letos koná v Malé Morávce na...

Přijeli se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti, místo toho je na internetu čekala vlna nenávisti. Romští studenti, kteří vyrazili na vzdělávací program BARUVAS v Jeseníkách, se na facebookových...

Ne vždy to půjde hezkým fotbalem, zjistili Olomoučtí při prohře s Baníkem

Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Pardubicemi.

Tenhle comeback nevyšel. Pavel Hapal se jako trenér fotbalové Olomouce vrátil na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, kde lavičce místního Baníku šéfoval tři roky. Sigmáci nakonec v sobotu večer...

31. srpna 2026  14:17

Mám rád koncerty, které překvapují programem i místem, říká Igor Františák

Zakladatel a ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.

Svatováclavský hudební festival pod vedením špičkového klarinetisty, pedagoga a hudebního organizátora Igora Františáka míří k zahájení 23. ročníku. Vedle interpretace staré a duchovní hudby v...

31. srpna 2026  14:13

Zadržet vodu je priorita. Povodí Odry plánuje zmírnění dopadu klimatické změny

Jedním z opatření pro zadržení vody v krajině je i tvorba tůní.

Vodní nádrže, tůně, mokřady, přírodě blízké úpravy toků i pozemků kolem nich, to jsou kroky, které do budoucna plánuje Povodí Odry jako adaptaci na projevy klimatické změny. Měly by zabránit rychlému...

31. srpna 2026  10:50

Elektřina od domkařů a firem napájí koupaliště i stadiony. Krnov testuje sdílení

Koupaliště v Krnově patří k největším žroutům elektřiny. Technické služby zkoušejí ušetřit využitím sdílené energie.

Nepřetržitě tam běží čerpadla a další technologie na úpravu vody a provoz bazénů. Koupaliště v Krnově přes léto patří k největším žroutům elektřiny. Od letošního července tamní technické služby...

31. srpna 2026  6:07

Nepomáhají někdy ani svářečské rukavice. Stěny inhalatoria stavbaři plní trnkami

Stavbaři začínají ručně osazovat solankovou stěnu trnkovou výplní. Jednotlivé...

Solankovou stěnu právě vznikajícího inhalatoria v Karviné začali stavbaři ručně osazovat trnkovou výplní. Po hustě uložených větvičkách bude solanka stékat, tříštit se a odpařovat, aby aerosol lidé...

30. srpna 2026  14:21

Řidič ve Frýdku-Místku vyjel mimo silnici a narazil do sloupu, na místě zemřel

Řidič ve Frýdku-Místku vyjel mimo silnici a narazil do sloupu, na místě zemřel....

Při noční dopravní nehodě ve Starém Městě u Frýdku-Místku v neděli zemřel dvaapadesátiletý řidič osobního automobilu. Krátce po 02:00 podle policie v pravotočivé zatáčce v Jamnické ulici přejel do...

30. srpna 2026  13:17

Jako skládačka. Jeřáb sestavil novou ředitelskou budovu nemocnice v Bohumíně

Skládání modulů do nové administrativní budovy Městské nemocnice v Bohumíně...

Z osmadvaceti částí, takzvaných modulů, vzniklo v areálu Městské nemocnice v Bohumíně nové ředitelství. Až se tam vedení a někteří administrativní pracovníci zdravotnického zařízení přestěhují, z...

30. srpna 2026  7:57

Skuhravý o Míčkovi: Umí bránit i založit útok. Může být zajímavý nejen pro Baník

Olomoucký záložník Marko Soldo si kryje míč před Jiřím Míčkem z Baníku.

Trefou v první minutě nastaveného prvního poločasu, svou premiérovou mezi elitou, Jiří Míček v šestém kole nejvyšší domácí soutěže rozhodl o výhře fotbalistů Baníku Ostrava nad Sigmou Olomouc 1:0....

30. srpna 2026

Baník - Olomouc 1:0, vítěznou sérii hostů parádně uťal Míček, Gning se ošklivě zranil

Sestřih zápasu
Olomoucký obránce Louis Lurvink odehrává míč před napadajícím Vítem Škrkoňem z...

Fotbalisté Olomouce v lize třikrát za sebou uspěli, vyšplhali až na třetí místo tabulky. Ale na ostravský Baník si v šestém kole Chance Ligy nepřišli. Domácí si díky parádní premiérové trefě...

29. srpna 2026  19:34,  aktualizováno  22:20

Méně známé unikáty Ostravy. Odborník zmapoval mimořádné věžové vodojemy

Výjimečný je také výškový vodojem v areálu chemických závodů v ostravských...

Nepřehlédnutelné, ale opomíjené jsou věžové vodojemy, které v minulosti hrály zásadní roli při zásobování vodou. Ostrava má několik unikátních staveb.

29. srpna 2026  16:55

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Naváže Karviná na ligovou produktivitu? Musíme být ještě údernější, říká trenér

Roman West vede fotbalisty Karviné na tréninku.

Po prohře v Opavě 0:2 se fotbalisté Karviné zvedli. Tým, který po pádu do národní ligy stále prochází proměnou, další čtyři duely ve druhé nejvyšší soutěži vyhrál. Jenže ve středu coby obhájce...

29. srpna 2026  14:23

Policejní koně budou v Ostravě bojovat s ohněm, dýmem i s hradbou z barelů

Momentka z loňského 27. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v...

Ostravské Komenského sady se v sobotu stanou jezdeckým kolbištěm, kde se uskuteční 28. ročník Mezinárodního setkání jízdních policií. Závodníci z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska předvedou své...

29. srpna 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.