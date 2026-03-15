Prakticky i extravagantně. Krnovskou vilu opanovala svatební móda, šaty mají i sto let

  7:08
Nebyly bílé a nevěstu zahalovaly od hlavy až k patě. Více než sto let staré svatební šaty včetně snímku ženy, jež se v nich vdávala, mohou lidé obdivovat v krnovské Flemmichově vile. A s nimi na tři desítky dalších unikátních svatebních originálů napříč posledním stoletím. Vilu opanovala výstava Svatba jako řemen.
Ty nejstarší. Svatební módu mapuje výstava Svatba jako řemen od dob...

Ty nejstarší. Svatební módu mapuje výstava Svatba jako řemen od dob Rakouska-Uherska. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vystavené šaty jsou oblečením nevěst, ale také maminek, družiček a dalších...
Vystavené šaty jsou oblečením nevěst, ale také maminek, družiček a dalších...
Fotograficky výstava přiblíží i čtyři svatby v britské královské rodině.
K vidění jsou kromě šatů i svatební závoje, boty, rukavičky, příčesky a kytice,...
Výstava Svatba jako řemen s podtitulem Století svateb ukazuje nejen svatební módu nevěst, ale i dámské společenské šaty maminek, svědkyň a družiček či obleky ženichů. Vývoj oblékání svatebčanů mapuje od konce 19. století.

„Nejstarší šaty jsou z roku 1891. K nim zároveň máme i historickou fotografii nevěsty, která se v nich vdávala. Zajímavostí je, že měla v době svatby osmadvacet let, což bylo na tu dobu poměrně hodně,“ uvedla ředitelka Městského muzea Krnov, jehož výstavním prostorem Flemmichova vila je, Ivana Gerlichová.

Upozornila také na elegantní svatební šaty ze 30. let minulého století s dlouhou vlečkou, které návštěvník rovněž může porovnat s historickou fotografií nevěsty. „K těm tady máme i závoj, který je také velmi dlouhý. Byly opravdu nádherné,“ dodala Gerlichová.

Vystavené šaty jsou oblečením nevěst, ale také maminek, družiček a dalších svatebčanů.
Vystavené šaty jsou oblečením nevěst, ale také maminek, družiček a dalších svatebčanů.
Fotograficky výstava přiblíží i čtyři svatby v britské královské rodině.
K vidění jsou kromě šatů i svatební závoje, boty, rukavičky, příčesky a kytice, svatební fotografie a alba, ukázka slavnostní tabule či popisy svatebních zvyků.
Exponáty, rozdělené na elegantní i praktickou a skromnou předválečnou a romantickou i extravagantnější poválečnou módu, krnovskému muzeu půjčila zlínská sběratelka Zdena Mudráková.

K vidění jsou kromě šatů i svatební závoje, boty, rukavičky, příčesky a kytice, svatební fotografie a alba, ukázka slavnostní tabule či popisy svatebních zvyků.

Přednáška o svatebním menu včetně ochutnávky

Na výstavu zároveň navazuje doprovodný program. Ten v nejbližší době nabízí přednášku specialistky na historickou gastronomii Ireny Korbelářové s názvem Svatební stoly a jejich chuť.

Jak skladba, podoba a chuť podávaného jídla odrážely sociální status a zámožnost oddávaných a jejich rodin i jaké byly svatební zvyky a specifika Slezska, se zájemci ve Flemmichově vile dozvědí ve středu 18. března od 17 hodin. Přednášku doprovodí i ochutnávka historicky doložených svatebních pokrmů a laskomin.

Samotná výstava trvá do 5. dubna.

Flemmichova vila v Krnově

Flemmichova vila v Krnově

Prakticky i extravagantně. Krnovskou vilu opanovala svatební móda, šaty mají i sto let

Ty nejstarší. Svatební módu mapuje výstava Svatba jako řemen od dob...

Nebyly bílé a nevěstu zahalovaly od hlavy až k patě. Více než sto let staré svatební šaty včetně snímku ženy, jež se v nich vdávala, mohou lidé obdivovat v krnovské Flemmichově vile. A s nimi na tři...

15. března 2026  7:08

