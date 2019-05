Pozor na rýži i obřad čelem ke slunci, varuje fotograf budoucí novomanžele

Dokonce o tom píše na svém webu blog a dobře míněné rady dává také hned na první závazné schůzce v úhledně upravených složkách svým klientům. „Snažím se tím předcházet komplikacím v den svatby,“ vysvětluje.

I tak občas musí nechápavě kroutit hlavou nad tím, čeho jsou lidé schopni. Konkrétní příklady nemusí dlouho lovit v paměti, za ty stovky svateb, co odfotil, jich nasbíral celou řadu.

Ukazuje například na fotografii, kde zachytil první romantické políbení novomanželů před krásným horským pozadím, kterému ale dominuje žena se zrcadlovkou zachycující stejný moment z druhé strany. „Paní chtěla zachytit tento jedinečný moment ze svého pohledu a neuvědomila si, že tímto nápadem jej vlastně znehodnotila. Manželé později chtěli dotyčnou ze snímku vyretušovat, ale to už je prakticky neřešitelný problém,“ líčí Mžik.

Rostislav Mžik

Absence amatérských fotografů při obřadu je jedním z jeho zásadních doporučení, či dokonce podmínkou. „Když snoubencům na předsvatební schůzce názorně ukážu, jak na fotografiích vypadá třeba nasazování prstýnků za účasti jiných fotografů, pochopí, o čem je řeč, a dají na má doporučení,“ ví fotograf.

Novomanželé pak mají i díky radám Rostislava Mžika různé způsoby, jak své hosty požádat, aby při obřadu nefotili. „Nejčastěji se v obálce se svatebním oznámením objeví kartička s prosbou o nepoužívání elektroniky během obřadu. Anebo je na místě postavena tabule s prosbou o vypnutí foťáků. Zažil jsem už i svatbu, kde se před obřadem odevzdávaly mobily do košíku,“ líčí.

Fotografů laiků ze strany hostů obecně přibývá zejména při venkovních obřadech, kdy mají pocit, že je i pro jejich aparát dostatek prostoru. Mžikovi se tento nešvar ze svých štací i díky osvětě podařilo vymýtit, nicméně se vzrůstající oblibou uzavírání sňatků pod širým nebem naráží i na další problémy, které se snoubenci probírá.

Třeba s postavením svatební slavobrány. „Organizátoři svatebních obřadů si totiž často myslí, že když bude hostům při obřadu svítit slunce do obličeje, je to super. Opak je ale pravdou. Zapomínají, že mezi oddávajícím a novomanžely je často brána, která vrhá stíny do už tak pokrčených obličejů a ty pak kazí fotky dvojnásob,“ podotýká a opět na fotografiích ukazuje příklady.



Špatně zvolený účes nevěstě pokazil náladu i fotky

Uvědomuje si, že ne všude je natočení obřadu zády ke slunci možné, ale snoubence před tím raději předem varuje. „Rad a doporučení padne na schůzce z mé strany spousta a je pak na snoubencích, zda si je vezmou k srdci,“ ví.

S nevěstami často řeší účes. Vzpomíná si na jednu z loňska, která trvala na tom, že bude mít svatební účes se dvěma prameny vlasů přes obličej, ačkoliv ji od toho svatební fotograf už na schůzce odrazoval. „Venku bylo asi čtyřicet stupňů ve stínu, líčení probíhalo v paneláku, kde byla už od rána výheň. Měla dva cancoury přes oči, v tom vedru z ní tekl pot, pramínky vlasů po chvíli vypadaly hrozně a nevěsta neměla vůbec chuť se fotit,“ líčí barvitě. Nepomohlo ani přesvědčování manžela, ať to alespoň chvíli vydrží.



Co také na schůzkách s klienty Mžik probírá, je házení rýže na čerstvě oddaný pár. „Samotné záběry z průchodu špalírem po obřadu, kde létají vzduchem kilogramy rýže, vypadají perfektně. Jenomže co bude později, to v tu chvíli nikdo netuší. Ženich je od rýže totiž celý bílý, nevěsta jí má plné vlasy, a když pak jdeme později tvořit hlavní párové fotky, narážíme u bližších záběrů na fakt, že špinavé sako a účes plný rýže prostě v počítači neupravíte. Dobrou alternativou jsou například tuby vystřelující okvětní lístky, které vypadají ještě lépe,“ radí Mžik.

Lidi s negativním přístupem raději odmítá

Samostatnou kapitolou je počasí. Zařídit, aby bylo hezky, svatební fotograf nedokáže, ale předpověď v den svatby sleduje. „Na jedné z loňských svateb jsem po obřadu a obědě věděl, že se brzy počasí razantně zhorší. A tak jsem na novomanžele tlačil, abychom se šli co nejdříve fotit. Jenomže oni upřednostnili svatební hru zvanou kočár a pak ještě novomanželský kvíz a u obojího dost popíjeli. To mi další práci hodně ztížilo. Příští ráno mi nevěsta psala, jestli mají vůbec nějaké hezké fotky. Zřejmě si to uvědomila,“ zmiňuje.

Práce svatebního fotografa logicky nekončí v den obřadu, Rostislav Mžik tráví hodiny úpravou snímků i řešením dalších požadavků či reklamací. „Některé jsou bizarní, třeba že na fotkách vypadají novomanželé unaveně, protože mají malé dítě a tři dny se nevyspali, nebo jinde zase chtěla nevěsta vyhladit fotky takovým způsobem, že by na nich nebyla vlastně ona,“ dává příklad.

Přes jmenované ale podle fotografa stále výrazně převládají svatby, které proběhnou bezproblémově. A to nejen díky tomu, že snoubence na možná úskalí předem připravuje, ale také proto, že si může vybírat.



„Mám obvykle na sezonu od dubna do října plný diář rok dopředu. Když cítím při prvních kontaktech z někoho negativní přístup nebo hledání problémů namísto spolupráce, raději jej odmítnu. Spoléhám na vlastní intuici a věřím, že tím předcházím budoucím komplikacím,“ dodává. I díky tomu si ze svateb odnáší hlavně příjemné vzpomínky.