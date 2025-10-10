Česko bude mít továrnu pro rozvoj AI, jádrem se stane ostravský superpočítač

Česká republika bude mít svou továrnu pro rozvoj umělé inteligence, jádrem Czech AI Factory (CZAI) bude nový AI superpočítač v Ostravě. CZAI a superpočítač budou sloužit malým a středním podnikům, průmyslu i veřejnému a výzkumnému sektoru. Projekt vyjde asi na jednu miliardu korun.
Superpočítače Karolina a Barbora v ostravském národním superpočítačovém centru...

Superpočítače Karolina a Barbora v ostravském národním superpočítačovém centru IT4Innovations. (10. října 2025) | foto: IT4Innovations národní superpočítačové centrum

Novým rektorem Vysoké školy báňské– Technické univerzity Ostrava byl před...
Nový rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Igor Ivan chvíli...
Novým rektorem Vysoké školy báňské– Technické univerzity Ostrava byl před...
V Ostravě začal fungovat první český kvantový počítač VLQ. Provozuje jej...
Ostravská vysoká škola vede konsorcium, které uspělo ve výzvě na vznik evropských továren pro umělou inteligenci. Tu vypsal společný celoevropský podnik EuroHPC.

Polovina nákladů projektu bude hrazena z EuroHPC JU, druhou část by měl zaplatit stát.

Czech AI Factory bude podporovat rozvoj a zavádění umělé inteligence v Česku. Jádrem projektu bude nový superpočítač pro úlohy spojené s umělou inteligencí nazvaný KarolAIna.

„Díky novému superpočítači a odbornosti našich partnerů činí Česká republika rozhodný krok k tomu, aby se stala aktivním přispěvatelem evropské excelence v oblasti umělé inteligence,“ řekl rektor univerzity Igor Ivan.

Superpočítač bude postaven přibližně na 340 nejmodernějších AI čipech. Bude sloužit průmyslu, veřejné správě, výzkumným týmům i start-upům a poskytne pokročilý výpočetní výkon potřebný pro trénování, nasazování a experimentování s AI modely.

Zefektivní šifrování i vývoj léků. V Ostravě spustili první tuzemský kvantový počítač

„Získání AI Factory pro Českou republiku je velmi důležitým krokem, který nás významněji dostává na mapu AI v Evropě. Superpočítač KarolAIna se stane vlajkovou lodí AI infrastruktury České republiky, který nám umožní obsluhovat neustále narůstající požadavky našich uživatelů v oblasti umělé inteligence,“ uvedl koordinátor CZAI a ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations Vít Vondrák.

Superpočítače Karolina a Barbora v ostravském národním superpočítačovém centru IT4Innovations. (10. října 2025)
Novým rektorem Vysoké školy báňské– Technické univerzity Ostrava byl před několika měsíci zvolen 42letý Igor Ivan.
Nový rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Igor Ivan chvíli po svém zvolení. (15. dubna 2025)
Novým rektorem Vysoké školy báňské– Technické univerzity Ostrava byl před několika měsíci zvolen 42letý Igor Ivan.
V Evropě vznikne šest nových AI Factories, které se připojí k třinácti již dříve vybraným. Spolu s VŠB-TUO bude na projektu spolupracovat dalších pět institucí včetně vysokých škol či Akademie věd ČR.

Jejich odborníci budou podporovat zavádění umělé inteligence v řadě odvětví. Například v průmyslu při snižování prostojů či ve zdravotnictví při vývoji léků. Veřejná správa zase umělou inteligenci může využít ke zefektivnění procesů a on-line služeb a například u kyberbezpečnosti se AI zaměří na pokročilou detekci a obranu.

„Projekt bude nejen poskytovat špičkovou výpočetní infrastrukturu, ale otevře nové příležitosti pro nejrůznější subjekty napříč ekonomikou i společností, včetně zcela nového okruhu uživatelů, a to díky široké nabídce AI služeb,“ uvedl Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, které je jedním z partnerů projektu.

Na vrátnici se mě nedávno ptali, ke které zkoušce jdu, říká nový rektor VŠB-TUO

Zhruba polovina prostředků připadne na pořízení superpočítače a jeho provoz. Zbývající finance budou sloužit pro poskytování služeb klientům Czech AI Factory.

Součástí CZAI budou také dva AI kampusy – jeden v Praze a druhý v Brně. Tato studentská kontaktní místa budou určena pro podporu mladých talentovaných odborníků a doplní již vznikající AI kampus v Ostravě.

EuroHPC JU je právní a finanční subjekt ustavený nařízením Rady Evropské unie, který sdružuje Evropskou unii, zúčastněné státy a soukromé subjekty s ambicí učinit Evropu světovým lídrem v superpočítačích, kvantových počítačích a umělé inteligenci.

