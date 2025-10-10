Ostravská vysoká škola vede konsorcium, které uspělo ve výzvě na vznik evropských továren pro umělou inteligenci. Tu vypsal společný celoevropský podnik EuroHPC.
Polovina nákladů projektu bude hrazena z EuroHPC JU, druhou část by měl zaplatit stát.
Czech AI Factory bude podporovat rozvoj a zavádění umělé inteligence v Česku. Jádrem projektu bude nový superpočítač pro úlohy spojené s umělou inteligencí nazvaný KarolAIna.
„Díky novému superpočítači a odbornosti našich partnerů činí Česká republika rozhodný krok k tomu, aby se stala aktivním přispěvatelem evropské excelence v oblasti umělé inteligence,“ řekl rektor univerzity Igor Ivan.
Superpočítač bude postaven přibližně na 340 nejmodernějších AI čipech. Bude sloužit průmyslu, veřejné správě, výzkumným týmům i start-upům a poskytne pokročilý výpočetní výkon potřebný pro trénování, nasazování a experimentování s AI modely.
„Získání AI Factory pro Českou republiku je velmi důležitým krokem, který nás významněji dostává na mapu AI v Evropě. Superpočítač KarolAIna se stane vlajkovou lodí AI infrastruktury České republiky, který nám umožní obsluhovat neustále narůstající požadavky našich uživatelů v oblasti umělé inteligence,“ uvedl koordinátor CZAI a ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations Vít Vondrák.
V Evropě vznikne šest nových AI Factories, které se připojí k třinácti již dříve vybraným. Spolu s VŠB-TUO bude na projektu spolupracovat dalších pět institucí včetně vysokých škol či Akademie věd ČR.
Jejich odborníci budou podporovat zavádění umělé inteligence v řadě odvětví. Například v průmyslu při snižování prostojů či ve zdravotnictví při vývoji léků. Veřejná správa zase umělou inteligenci může využít ke zefektivnění procesů a on-line služeb a například u kyberbezpečnosti se AI zaměří na pokročilou detekci a obranu.
„Projekt bude nejen poskytovat špičkovou výpočetní infrastrukturu, ale otevře nové příležitosti pro nejrůznější subjekty napříč ekonomikou i společností, včetně zcela nového okruhu uživatelů, a to díky široké nabídce AI služeb,“ uvedl Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, které je jedním z partnerů projektu.
Zhruba polovina prostředků připadne na pořízení superpočítače a jeho provoz. Zbývající finance budou sloužit pro poskytování služeb klientům Czech AI Factory.
Součástí CZAI budou také dva AI kampusy – jeden v Praze a druhý v Brně. Tato studentská kontaktní místa budou určena pro podporu mladých talentovaných odborníků a doplní již vznikající AI kampus v Ostravě.
EuroHPC JU je právní a finanční subjekt ustavený nařízením Rady Evropské unie, který sdružuje Evropskou unii, zúčastněné státy a soukromé subjekty s ambicí učinit Evropu světovým lídrem v superpočítačích, kvantových počítačích a umělé inteligenci.