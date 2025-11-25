Nad superdávkou mnoho lidí v kraji tápe, půlka žádost ještě ani nepodala

Martin Pjentak
  6:57
Už téměř dva měsíce si mohou lidé žádat o takzvanou superdávku, která od jara následujícího roku nahradí dosavadní čtyři sociální dávky – příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Úřad práce už za tu dobu zaregistroval 46 tisíc žádostí od lidí s bydlištěm v Moravskoslezském kraji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Termín pro podání žádosti o superdávku vyprší přibližně za měsíc. Na severní Moravě se k ní však asi polovina dotčených nedostala. Přihlásit se o nový druh dávky se přitom zájemci mohou už od 1. října.

Výplata sociální pomoci podle nových pravidel pak začne v květnu příštího roku.

„Dosud bylo za krajskou pobočku Úřadu práce asistovaně podáno celkem 32 990 žádostí o superdávku. Dle skutečného pobytu v Moravskoslezském kraji bylo podáno už 45 892 žádostí,“ informoval František Bikár z tiskového oddělení Úřadu práce ČR.

Kalkulačka pro superdávku. Spočítejte si, zda máte nárok na příspěvek od státu

Podle odhadů je to více než polovina lidí, kteří by mohli mít na superdávku nárok.

„Dle počtu klientů u dávek příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení se v kraji předpokládá podání přibližně 84 tisíc žádostí,“ uvedl Bikár.

Ačkoliv je superdávka v agendě úřadu práce, už od října pracovníci sociálních odborů v kraji registrují od svých klientů velké množství dotazů a žádostí o pomoc.

„Na místo prvního kontaktu Sociopoint se nyní lidé ve větší míře obracejí s dotazy na superdávku, ty od října až doteď činily 16 procent všech dotazů,“ řekl Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ostravském magistrátu.

Další dotazy řeší od svých klientů i pracovníci sociálních odborů a služeb města Ostravy.

„Lidé se nejvíce ptají na podmínky pro přechod dosavadních dávek na novou dávku, to se týká především příjemců dávky příspěvek na bydlení. Dále se dotazují obecně na podmínky nároku na superdávku a na takzvané majetkové překážky, tedy finanční úspory či vlastnictví majetku,“ přiblížil Živčák.

Žádosti lze podat on-line

Třetí oblastí, která lidi zajímá, je elektronické podání žádosti o superdávku.

„Především lidé vyššího věku a zdravotně postižení projevují obavy z toho, že o dávku se nově žádá pouze elektronicky. Souvisí to s tím, že nemají elektronickou identitu, nezvládají ovládat aplikaci v počítači nebo v mobilu či nemají možnost dojít osobně na pobočku Úřadu práce,“ sdělil Živčák.

Poradenství musí poskytovat sociální pracovníci i v jiných městech. „Už od října jsou naši lidé v pravidelném kontaktu s úřadem práce, pomáhají klientům zjišťovat aktuální informace, zajišťovat termíny návštěv a orientovat se v celém procesu. Doprovázejí také občany na úřad práce a pomáhají jim s podáním žádosti,“ sdělila například mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.

„Úzce spolupracujeme i se sociálními službami v Karviné, které rovněž poskytují poradenství a asistenci při jednání s úřady.“

Superdávka a obávaný majetkový test: úředníky bude zajímat váš zůstatek na účtě

Část problémů mají vyřešit mobilní týmy, které úřad práce ve městech zřizuje.

„Jedná se o výjimečné opatření s omezenou kapacitou, které nabízíme zejména sociálním pracovníkům, obcím a zařízením s imobilními klienty. Úkolem těchto týmů je pomoci v případech, kdy klient skutečně nemá žádnou jinou možnost podat žádost – osobně, elektronicky, prostřednictvím asistovaného podání nebo zastoupením na základě i neověřené plné moci,“ objasnil František Bikár.

Zranitelné skupiny

Jak se superdávka reálně dotkne lidí, kteří jsou odkázáni na finanční pomoc státu, zatím nikdo není schopen říct.

„Dopady prakticky pocítíme až příští rok. Určitě se objeví skupiny lidí, kterých se to negativně dotkne, jednou ze zranitelných skupin mohou být matky samoživitelky, které se přitom ve své situaci ocitly často ne vlastní vinou,“ uvedl náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák, jenž má na starosti sociální oblast.

„Principiálně je superdávka dobrá věc, zřejmě ale bude muset dojít i k nějakým modifikacím nastavených parametrů. Je jasné, že takový systém nejde vymyslet najednou, že bude nutné jej podle praxe dále doladit,“ podotkl.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

V Opavě se jezdí přes nový most, má odolat stoleté vodě. Starý zničily povodně

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Silničáři slavnostně v neděli odpoledne uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně města v Ratibořské ulici. Ten starý zničily loňské zářijové povodně. „Pro Opavu je to...

V havarované cessně byly tašky plné marihuany, pilot dostal osm a půl roku

Obžalovaný slovenský pilot Vladimír Budiak v jednací síni Krajského soudu v...

Unikátní případ havarovaného malého letadla na Novojičínsku, ve kterém ležely tašky se zhruba sedmdesáti kilogramy marihuany, v úterý uzavřel Krajský soud v Ostravě. Slovenskému pilotovi Vladimíru...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Nad superdávkou mnoho lidí v kraji tápe, půlka žádost ještě ani nepodala

ilustrační snímek

Už téměř dva měsíce si mohou lidé žádat o takzvanou superdávku, která od jara následujícího roku nahradí dosavadní čtyři sociální dávky – příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí...

25. listopadu 2025  6:57

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

24. listopadu 2025  11:36,  aktualizováno  19:10

Podvod se zájezdy u soudu. Klienti zaplatili, na dovolenou ale nikdy neodjeli

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě začal v pondělí projednávat případ údajně podvodné cestovní agentury Ambiera. Obžalovaná Renata Jelínková podle státní zástupkyně podvedla osm desítek klientů. Nabízela jim...

24. listopadu 2025  16:24

Zůstaneme, dokud bude hrozit demolice, ujišťuje aktivistka z ostravské Bedřišky

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Odboj obyvatel osady Bedřiška v Ostravě proti dokončení vlny demolicí tamních domků pokračuje. Na střeše jednoho z finských domů se bez ohledu na zimu, mráz a sníh střídají už od 13. listopadu...

24. listopadu 2025  13:09

Mobil zraněné ženy udal špatnou polohu, záchranáři ji v lese hledali naslepo

Zásah u zraněné ženy, která při procházce v okolí Karlovy Studánky na...

Záchranáře v Jeseníkách zburcovala žena, která při procházce v okolí Karlovy Studánky na Bruntálsku uklouzla na ledě a poranila si nohu v kotníku. Na tísňovou linku volala v sobotu 22. listopadu...

24. listopadu 2025  12:31

Klíčový milník útlumu těžby uhlí je tady. Diamo zasypává těžební jámu v Karviné

Zasypávání jámy číslo 3 bývalého Dolu ČSA v Karviné (24. listopadu 2025)

Státní podnik Diamo pokračuje v likvidaci Dolu Československé armády v Karviné. Zahájilo zasypávání první z těžebních jam. Jako první přišla na řadu jáma ČSA3, nejmladší z celého dolu, jejíž...

24. listopadu 2025  11:09,  aktualizováno  12:06

Baníčku, co s tebou? Na jaře v Ostravě snili o Lize mistrů, teď bojují o záchranu

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Za pět let mohou mít domov, který jim bude závidět celá liga. Úchvatná oválná aréna, která už teď dostala název Nové Bazaly, se začne stavět v roce 2029 a pro fotbalovou Ostravu má být tím, čemu se...

24. listopadu 2025  11:21

Odporné! Rakušan a spol. odsoudili rasistické urážky romských dětí fanoušky

Děti z ústeckého fotbalového klubu Mongaguá na turnaji v Děčíně nazvaném...

I politická reprezentace, Národní sportovní agentura nebo fotbalová asociace jsou pobouřeni slovním rasistickým útokem na týmy romských fotbalových dětí z Ostravy a Jihlavy, které cestovaly z turnaje...

24. listopadu 2025  10:17

Nejdříve dostal pecku, až tekla krev. Pak se Maciaś radoval z vítězné trefy

Pěstní souboj pardubického Johna Ludviga a Krzysztofa Maciase z Vítkovic

Na začátku zápasu sice dostal tvrdý direkt, po kterém se skácel na led, v závěru ale polský útočník Vítkovic Krzysztof Maciaś sám poslal soupeře do kolen. Jeho trefa do prázdné branky v 59. minutě...

24. listopadu 2025  5:56

Místo pošty Karel Kryl. Nový Jičín pojmenuje po legendě zastávku

Karel Kryl

Po čestném občanství, ulici, památníčku a fontáně ve tvaru kytary bude po Karlu Krylovi v Novém Jičíně pojmenovaná autobusová zastávka. Rod Krylů je s městem spjatý už hodně dlouho.

24. listopadu 2025  5:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku

Luděk Jurečka z Opavy nastupuje do zápasu.

Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim...

23. listopadu 2025  20:54,  aktualizováno  23:21

Plzeňští házenkáři se dotáhli na čelo, po obratu zvítězili ve Frýdku-Místku

Plzeňský křídelník Dominik Skopár mezi karvinskými pivoty Janem Užekem (vlevo)...

Plzeňští házenkáři v 11. kole extraligy zvítězili po obratu ve druhém poločase ve Frýdku-Místku 31:28 a udrželi kontakt s vedoucí Karvinou. Strůjcem devátého vítězství Talentu z dosavadních deseti...

23. listopadu 2025  18:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.