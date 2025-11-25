Nad superdávkou mnoho lidí v kraji tápe, půlka žádost ještě ani nepodala

Termín pro podání žádosti o superdávku vyprší přibližně za měsíc. Na severní Moravě se k ní však asi polovina dotčených nedostala. Přihlásit se o nový druh dávky se přitom zájemci mohou už od 1. října.
Výplata sociální pomoci podle nových pravidel pak začne v květnu příštího roku.
„Dosud bylo za krajskou pobočku Úřadu práce asistovaně podáno celkem 32 990 žádostí o superdávku. Dle skutečného pobytu v Moravskoslezském kraji bylo podáno už 45 892 žádostí,“ informoval František Bikár z tiskového oddělení Úřadu práce ČR.
|
Kalkulačka pro superdávku. Spočítejte si, zda máte nárok na příspěvek od státu
Podle odhadů je to více než polovina lidí, kteří by mohli mít na superdávku nárok.
„Dle počtu klientů u dávek příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení se v kraji předpokládá podání přibližně 84 tisíc žádostí,“ uvedl Bikár.
Ačkoliv je superdávka v agendě úřadu práce, už od října pracovníci sociálních odborů v kraji registrují od svých klientů velké množství dotazů a žádostí o pomoc.
„Na místo prvního kontaktu Sociopoint se nyní lidé ve větší míře obracejí s dotazy na superdávku, ty od října až doteď činily 16 procent všech dotazů,“ řekl Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ostravském magistrátu.
Další dotazy řeší od svých klientů i pracovníci sociálních odborů a služeb města Ostravy.
„Lidé se nejvíce ptají na podmínky pro přechod dosavadních dávek na novou dávku, to se týká především příjemců dávky příspěvek na bydlení. Dále se dotazují obecně na podmínky nároku na superdávku a na takzvané majetkové překážky, tedy finanční úspory či vlastnictví majetku,“ přiblížil Živčák.
Žádosti lze podat on-line
Třetí oblastí, která lidi zajímá, je elektronické podání žádosti o superdávku.
„Především lidé vyššího věku a zdravotně postižení projevují obavy z toho, že o dávku se nově žádá pouze elektronicky. Souvisí to s tím, že nemají elektronickou identitu, nezvládají ovládat aplikaci v počítači nebo v mobilu či nemají možnost dojít osobně na pobočku Úřadu práce,“ sdělil Živčák.
Poradenství musí poskytovat sociální pracovníci i v jiných městech. „Už od října jsou naši lidé v pravidelném kontaktu s úřadem práce, pomáhají klientům zjišťovat aktuální informace, zajišťovat termíny návštěv a orientovat se v celém procesu. Doprovázejí také občany na úřad práce a pomáhají jim s podáním žádosti,“ sdělila například mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
„Úzce spolupracujeme i se sociálními službami v Karviné, které rovněž poskytují poradenství a asistenci při jednání s úřady.“
|
Superdávka a obávaný majetkový test: úředníky bude zajímat váš zůstatek na účtě
Část problémů mají vyřešit mobilní týmy, které úřad práce ve městech zřizuje.
„Jedná se o výjimečné opatření s omezenou kapacitou, které nabízíme zejména sociálním pracovníkům, obcím a zařízením s imobilními klienty. Úkolem těchto týmů je pomoci v případech, kdy klient skutečně nemá žádnou jinou možnost podat žádost – osobně, elektronicky, prostřednictvím asistovaného podání nebo zastoupením na základě i neověřené plné moci,“ objasnil František Bikár.
Zranitelné skupiny
Jak se superdávka reálně dotkne lidí, kteří jsou odkázáni na finanční pomoc státu, zatím nikdo není schopen říct.
„Dopady prakticky pocítíme až příští rok. Určitě se objeví skupiny lidí, kterých se to negativně dotkne, jednou ze zranitelných skupin mohou být matky samoživitelky, které se přitom ve své situaci ocitly často ne vlastní vinou,“ uvedl náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák, jenž má na starosti sociální oblast.
„Principiálně je superdávka dobrá věc, zřejmě ale bude muset dojít i k nějakým modifikacím nastavených parametrů. Je jasné, že takový systém nejde vymyslet najednou, že bude nutné jej podle praxe dále doladit,“ podotkl.