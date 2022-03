První sup mrchožravý odchovaný v Ostravě se přestěhoval do Bulharska

„V chovné stanici bude do dubna. Pak se i s dalšími mláďaty přestěhuje do obří voliéry v pohoří Rodopy, kde budou společně trénovat létání. A v květnu se dočkají vypuštění do přírody,“ popsala mluvčí Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava Šárka Nováková.

Zoo je zapojená do několika projektů na záchranu evropských supů, proto zdarma poskytuje mladé jedince pro posílení volně žijící populace. Zatím to bylo šestnáct orlosupů bradatých, tři supi hnědí a jeden sup bělohlavý.

Sup mrchožravý je nejmenším a zároveň nejohroženějším supem Evropy. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava chová tyto ptáky už od roku 1972. Rodičovský pár byl sestaven v roce 2012, ale teprve po devíti letech patnáctiletý samec a čtrnáctiletá samice poprvé v životě zahnízdili.

„Chovatelé do prvního hnízdění nijak nezasahovali, celý průběh hnízdění pozorovali pouze přes průhled do ubikace,“ přiblížila mluvčí zoo. Inkubace snůšky tak probíhala po celou dobu přirozeně na hnízdě. Střídali se při ní oba partneři. I následnou péči o mládě, které se vylíhlo 22. května, zvládli supi skvěle.