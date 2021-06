Němci ze Sudet proti Hitlerovi: Za boj proti zlu zaplatili dvakrát

Byla to situace trefně ilustrující absurditu válečných dob. V roce 1945 se v zajateckém táboře na baltském ostrově Fehmarn potkali dva muži z Oder, už od třicátých let zapřisáhlí nepřátelé. Jedním z nich byl vůdce oderských antifašistů Hermann Stach, který byl ve svých padesáti letech přinucen narukovat k německému válečnému námořnictvu a tak se i dostal do anglického zajetí.