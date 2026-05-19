Kritické sucho. Zemědělcům škodí klesající výkupní ceny a drahá nafta

Martin Pjentak
  7:28
Zemědělci v Moravskoslezském kraji sčítají škody po extrémně suchém podzimu, zimě i jaru. Očekávají propad výnosů až o třetinu. Extrémní nedostatek vody v půdě, který zapříčinila historicky nejslabší sněhová pokrývka za posledních 56 let, poškodil ozimy i nově vzešlé jařiny a na lukách způsobil akutní nedostatek píce pro hospodářská zvířata.
ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vedle nepříznivého počasí navíc zemědělci v regionu zápasí s prudkým nárůstem cen pohonných hmot či hnojiv, zatímco výkupní ceny jejich komodit na trhu stagnují nebo klesají.

Nedostatek píce pro chovná zvířata, snížené výnosy některých plodin, takové podle nich budou dopady letošního jarního sucha.

Na nedostatku vody v půdě se podepsal jak suchý podzim, tak i zima bez dostatečné sněhové pokrývky.

„Letošní zimní sezona byla z pohledu zásob vody ve sněhu jednou z nejslabších za posledních 56 let,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Jaro pak zlepšení nepřineslo, březen byl podle hydrometeorologů pátý nejsušší v Česku od roku 1961, duben pak druhý nejsušší od zmíněného data.

„Celkový úhrn srážek na území ve správě Povodí Odry v dubnu dosáhl většinou do 20 milimetrů, v oblasti Beskyd a jejich podhůří převážně do 10 milimetrů,“ přiblížila Vlčková.

Déšť přišel pozdě

Pořádně pršet začalo až teď v květnu, pro mnoho plodin už je to ale pozdě.

„V současné době se nám nedostatek vody na jaře podepisuje nejvíce na ozimé pšenici, kde vlivem sucha dochází k redukci odnoží i klasu, takže očekáváme, že výnosy budou nižší o 20 až 30 procent,“ popsal soukromý zemědělec Martin Lička z Novojičínska.

„Ječmen měl kvůli suchu jen minimum odnoží, nebo žádné,“ sdělil také farmář z Ostravska Radim Nováček.

„Nejhorší je situace u jařin, u jarního ječmene, řepy cukrovky a kukuřice, tam se sucho na úrodě určitě podepíše, stejně tak i na řepce, kde je už nyní vidět, že jí bude méně,“ uvedl šéf regionální agrární komory Vilém Tomíček.

„Naštěstí nám na Opavsku konečně pořádně zapršelo, tak by to mohlo situaci u některých plodin zachránit.“

Bez vody plodiny nerostou

Rané jarní sucho postihlo i rostliny, které nyní teprve raší. „Jsou problémy se vzcházivostí řepy, sóji, máku nebo kukuřice. Když nemají vodu, vzchází špatně a opět se to později projeví na úrodě, rostou totiž řidčeji a na začátku i pomaleji. Podobné to bude i u brambor a zeleniny,“ nastínil Martin Lička.

Sklizeň může být podle jeho slov nižší o deset až dvacet procent, v případě pokračujícího sucha ale mohou být škody ještě větší.

Dopady pocítí i zemědělci, kteří mají živočišnou výrobu. „Brzy začnou první senoseče, porosty na loukách jsou ale nízké, takže zřejmě bude nedostatek píce,“ vysvětlil Lička.

„Travní hmoty je před senosečí stále málo, navíc je v ní malý podíl kulturních plodin, převládají spíše ty plevelnaté,“ dodal Nováček.

Ten si naopak pochvaluje, že se u nich letos zadařilo máku. „Ale to se liší místo od místa. Známý vysel mák, před měsícem jej musel osít znovu, protože se mu nezadařilo, ani to ale nevzešlo, tak teď místo toho musel dát kukuřici,“ řekl.

Kromě sucha trápí zemědělce i další věci, například vysoké ceny pohonných hmot. „Bohužel se nás v tomto směru netýkají žádné dotace, takže musíme naftu nakupovat za současné vysoké ceny,“ postěžoval si Tomíček.

Válka v Íránu se projevila i na cenách hnojiv. „Zemědělci na jaře vyhnojili zásoby, které ještě měli za původní ceny, na zbytek roku pak budou muset nakoupit za nové ceny, které nyní značně stouply,“ uvedl Tomíček s tím, že zatímco náklady rostou, výkupní ceny, za něž zemědělci prodávají své komodity, ne. „A například výkupní cena mléka klesla o tři koruny.“

19. května 2026  7:28

