Na většině vodoměrných profilů v Moravskoslezském kraji byl v minulém týdnu aktuální průtok pod hranicí padesáti procent ve srovnání s dlouhodobým průměrem za historii měření.
„V dlouhodobé řadě představuje rok 2026 jeden z nejextrémnějších.“
Jan Unucka, vedoucí hydrologů ČHMÚ Ostrava
„Například Opava v Opavě je aktuálně na 28 procentech, v Krnově na 27 procentech. Odra ve Svinově na 19 procentech. Lomná v Jablunkově na 25 procentech a Ostravice ve Starých Hamrech na 40 procentech, kde se srážky posledních dní projevily na vzestupu hladin,“ řekl vedoucí oddělení hydrologie ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jan Unucka.
Celkově je podle něj jak v horských polohách, tak nížinách situace podnormální: „V dlouhodobé řadě představuje rok 2026 jeden z nejextrémnějších.“
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Dlouhodobý normál srážek 1991–2010 byl v kraji překročen pouze v únoru, kdy dosáhl úrovně 110 procent, na což tehdy reagovaly i vodní toky zvýšením průtoků.
„Pak již nebyl dlouhodobý normál překročen v žádném měsíci, extrémem byl duben s 21 procenty oproti normálu. Srpen až říjen se pohybovaly kolem úrovně 80 procent dlouhodobého normálu, což spolu s vysokými teplotami vzduchu a výparem nestačilo na zajištění běžných průtoků ve vodních tocích a hladin podzemních vod,“ objasnil Unucka.
Podzimní měsíce loňského roku se přitom pohybovaly nad hranicí 120 procent oproti dlouhodobému srážkovému normálu.
Sušší a teplejší byl také letošní říjen, kdy se vyšší srážkové úhrny vyskytovaly především v horských a podhorských oblastech Beskyd.
Příznivý stav si drží přehrady, nejvíce Kružberk
Lépe než vodní toky jsou na tom v kraji nádrže. „Udržují si příznivé zásoby vody. Přestože do nádrží přitékalo jen omezené množství vody, díky operativnímu řízení vodohospodářské soustavy zůstával jejich zásobní prostor na konci října uspokojivě naplněn,“ sdělil generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.
Nejpříznivější situace je na přehradě Kružberk s 95procentní naplněností zásobních prostorů, Morávka, Žermanice, Těrlicko a Slezská Harta mají naplněnou kapacitu nad 80 procenty. V Šancích je 69 procent vody a v Olešné 68 procent.
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Nádrže přitom významně pomáhají zvládat období sucha, ať už dodávkami pitné vody, nebo tím, že zvyšují průtoky v tocích pod nimi.
„Manipulační řád povodí stanovuje základní a zvýšené průtoky odtékající z nádrží, které činí 1 250 litrů za sekundu, respektive 2 290 litrů za sekundu. Na konci října přitom z údolních nádrží odtékalo přibližně 2 300 litrů za sekundu, tedy výrazně více, než jsou stanovené základní odtoky,“ doplnil technický ředitel Povodí Odry Tomáš Skokan.
Podzim přinesl i snížení půdního sucha. „Aktuální srážky a pokles teplot vzduchu situaci zlepšily a půdní vláha se doplnila. V horských polohách Beskyd a Jeseníků je zásoba vody v půdě přes 100 až 120 milimetrů, což je režim půdní vláhy prakticky bez deficitu,“ informoval Unucka.
Na Krnovsku, Opavsku a Novojičínsku jsou hodnoty zásob vody v půdě zhruba poloviční.
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„Pozitivní roli sehrává i pokles transpirační aktivity (odpařování vody z rostlin, pozn. red.) s ukončením vegetačního období. S určitou setrvačností na to reagují i mělké horizonty podzemních vod, kde přetrvává mírně až silně podnormální stav hladin a vydatnosti pramenů,“ dodal Unucka.
Další vývoj bude záležet na srážkách ve druhé půli listopadu a prosinci. „Suchá zima bez sněhové pokrývky ve středních a vyšších polohách může situaci zhoršit a v případě jara s nadprůměrnými teplotami a podprůměrnými srážkami by vývoj v roce 2027 mohl být silně nepříznivý,“ uzavřel Unucka.