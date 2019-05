Orlová využívá studnu na závlahu kurtů, ušetří statisíce litrů pitné vody

„V teplém počasí se musí tenisové kurty zavlažovat takřka neustále. Minimálně před každým tréninkem nebo pronájmem. Spotřeba vody pak obvykle šplhá až na 500 kubíků za rok. To pro představu znamená tolik vody, kolik by naplnilo zhruba 90 menších zahradních bazénů. Vzhledem k vývoji klimatu v posledních letech je to podle nás významný příspěvek pro bilanci spotřeby vody,“ uvedl Jaroslav Vaněk, ředitel městské společnosti SMO, která kurty provozuje.



Studnu si společnost pořídila před třemi lety. Ale teprve nedávno k ní přibyl velký zásobník vody, který nyní umožnil spustit nový, úsporný systém zavlažování.

Sestává z čerpadla, kterým se voda ze studny přečerpává do akumulačního zásobníku o objemu čtyř tisíc litrů. Další čerpadlo pak vodu potrubím dostává k jednotlivým kurtům.

Kromě úspory pitné vody má nové zavlažování i další pozitivní efekt pro životní prostředí – vodu pro postřik kurtů totiž nebude SMO nijak chemicky upravovat.