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Objezd „přejezdu smrti“ ve Studénce nabral skluz, kamiony jezdí přes město

Martin Pjentak
  6:18
Vizualizace podjezdu neblaze proslulého železničního přejezdu ve Studénce,...

Vizualizace podjezdu neblaze proslulého železničního přejezdu ve Studénce, vpravo pak objezd pro kamiony. Ten však navzdory původním plánům stále není hotový. (15. září 2026) | foto: Správa železnic

Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele podjezdu, který ve...
Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele podjezdu, který ve...
Přejezd ve Studénce, na kterém se v roce 2015 střetl vlak s kamionem. Nehoda...
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12 fotografií
Už tři čtvrtě roku čekají obyvatelé Studénky na zprovoznění objízdné trasy pro kamiony, jejíž vybudování bylo ze strany města jednou z podmínek pro výstavbu železničního podjezdu. Termín jejího dokončení se zatím posunul z konce loňského roku na říjen.

Podjezd vzniká v místě někdejšího přejezdu přes frekventovanou železniční trať, na němž v roce 2015 došlo k tragické srážce kamionu a vlaku Pendolino.

Právě tato nehoda i následující další incidenty s řidiči nerespektujícími výstražnou signalizaci vedly k tomu, že se Správa železnic rozhodla přestavět přejezd na bezpečnější podjezd.

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Studénka si přitom vymínila, že ještě před uzavřením přejezdu od letošního března do poloviny příštího roku vznikne objízdná trasa, která by tranzitní nákladní dopravu odvedla mimo běžnou zástavbu.

„Původně měla být objízdná trasa hotová do konce loňského roku, nakonec nebyla dokončena ani v březnu, kdy se kvůli stavbě podjezdu uzavřel přejezd, a ani v dalším avizovaném termínu v létě,“ uvedl starosta Studénky Libor Slavík s tím, že podle posledních informací by se měla trasa vedoucí přes Butovickou ulici zprovoznit v půlce října.

Vizualizace podjezdu neblaze proslulého železničního přejezdu ve Studénce, vpravo pak objezd pro kamiony. Ten však navzdory původním plánům stále není hotový. (15. září 2026)
Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele podjezdu, který ve Studénce nahradí nebezpečný přejezd. Stavět se má začít na jaře, v provozu má být od konce roku 2026. Bude určen pro osobní auta, vozy IZS, cyklisty a chodce. Pro nákladní vozy vznikne nová obslužná silnice.
Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele podjezdu, který ve Studénce nahradí nebezpečný přejezd. Stavět se má začít na jaře, v provozu má být od konce roku 2026. Bude určen pro osobní auta, vozy IZS, cyklisty a chodce. Pro nákladní vozy vznikne nová obslužná silnice.
Přejezd ve Studénce, na kterém se v roce 2015 střetl vlak s kamionem. Nehoda stála život tři cestující.
12 fotografií

Nyní jezdí kamionový tranzit po nevhodné úzké komunikaci mezi obydlenou zástavbou. „Pro místní to znamená omezení a nepříjemnosti,“ podotkl Slavík.

Zhotovitel stavby vysvětlil vedení radnice zpoždění nepředvídanými komplikacemi. „Jednalo se zejména o rozdíly ve výškovém uspořádání železničních sítí, nutnost sanace podloží, úpravy kabelových tras, přeložení oplocení a doplnění některých stavebních úprav,“ popsal starosta.

Samotné dokončení podjezdu, plánované na polovinu příštího roku, by tyto potíže neměly ovlivnit.

Tragická srážka z roku 2015 na železničním přejezdu ve Studénce

27. ledna 2016
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