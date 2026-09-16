Objezd „přejezdu smrti“ ve Studénce nabral skluz, kamiony jezdí přes město

Podjezd vzniká v místě někdejšího přejezdu přes frekventovanou železniční trať, na němž v roce 2015 došlo k tragické srážce kamionu a vlaku Pendolino.
Právě tato nehoda i následující další incidenty s řidiči nerespektujícími výstražnou signalizaci vedly k tomu, že se Správa železnic rozhodla přestavět přejezd na bezpečnější podjezd.
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Deset let od tragédie ve Studénce. Řidiči se nepoučili, stavět se začalo až letos
Studénka si přitom vymínila, že ještě před uzavřením přejezdu od letošního března do poloviny příštího roku vznikne objízdná trasa, která by tranzitní nákladní dopravu odvedla mimo běžnou zástavbu.
„Původně měla být objízdná trasa hotová do konce loňského roku, nakonec nebyla dokončena ani v březnu, kdy se kvůli stavbě podjezdu uzavřel přejezd, a ani v dalším avizovaném termínu v létě,“ uvedl starosta Studénky Libor Slavík s tím, že podle posledních informací by se měla trasa vedoucí přes Butovickou ulici zprovoznit v půlce října.
Nyní jezdí kamionový tranzit po nevhodné úzké komunikaci mezi obydlenou zástavbou. „Pro místní to znamená omezení a nepříjemnosti,“ podotkl Slavík.
Zhotovitel stavby vysvětlil vedení radnice zpoždění nepředvídanými komplikacemi. „Jednalo se zejména o rozdíly ve výškovém uspořádání železničních sítí, nutnost sanace podloží, úpravy kabelových tras, přeložení oplocení a doplnění některých stavebních úprav,“ popsal starosta.
Samotné dokončení podjezdu, plánované na polovinu příštího roku, by tyto potíže neměly ovlivnit.
Tragická srážka z roku 2015 na železničním přejezdu ve Studénce
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27. ledna 2016