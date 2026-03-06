Historie křížení hlavní trati s místní silnicí se definitivně uzavře v sobotu 7. března, kdy stavba za 598,5 milionu korun vstoupí do své hlavní fáze.
„Podjezd vznikne namísto čtyřkolejného přejezdu na koridorové trati, přes který denně projede bezmála 300 vlaků. Stavba je navržena pro osobní automobily, vozidla integrovaného záchranného systému, cyklisty i chodce,“ konstatoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Hlavním impulsem stavby podjezdu byla tragická nehoda z 22. července 2015, kdy na přejezdu zůstal polský kamion, do něhož v plné rychlosti narazilo Pendolino.
Srážka si vyžádala tři mrtvé a desítky zraněných, přičemž strojvedoucí při nehodě přišel o obě nohy.
Ani toto neštěstí však neukázněné řidiče neodradilo – jen za loňský rok zaznamenal zabezpečovací systém na místě zhruba dvě stovky dopravních přestupků. Incidentů však bylo mnohem více.
Ačkoliv radnice projekt vítá, starosta Libor Slavík neskrývá rozhořčení nad nedodržením dohodnutých termínů ze strany investora.
„Zahajují stavbu, respektive uzavírají přejezd v souladu s tím, jak mají nastaven projekt a výluku, ale lidem ve městě to komplikuje život, protože Správa železnic nesplnila naši podmínku pro stavbu, a to dokončit do konce roku 2025 objízdnou trasu pro kamiony,“ uvedl jednu z výhrad proti stavbě starosta Studénky.
Přejezd ve Studénce kříží velmi frekventovaný železniční koridor mezi Ostravou a Přerovem s Olomoucí.
Nová silnice pro nákladní dopravu, která má být hotová až v červnu, je pro město klíčová.
„Nás to samozřejmě trápí, v tuto chvíli asi ze všeho nejvíc. Takže se snažíme občany připravovat na to, že tohle budou muset nějakým způsobem zhruba tři měsíce skousnout,“ doplnil Slavík.
Problém podle starosty spočívá ve faktu, že se nyní nákladní doprava dočasně přesune na nevhodné silnice.
„Je to relativně úzká silnice v rodinné zástavbě, kde je i mateřská škola, takže to místní samozřejmě bude omezovat,“ přiblížil situaci starosta s tím, že denně by mohlo jít zhruba okolo pěti kamionů.
Město si přitom výstavbu nové silnice vynutilo právě proto, aby těžká doprava zmizela z centra. „Díky této objízdné trase se podaří vymýtit nákladní dopravu z města. Kamiony tak nebudou projíždět kolem škol a další zástavbou,“ věří starosta.
Stavba podjezdu o rozměrech 26,5 na 12,3 metru, na jejímž financování se podílí Evropská unie i Evropská investiční banka, má být hotová v polovině příštího roku.
Do té doby budou muset chodci využívat podchod na nádraží a nákladní auta provizorní trasu přes dálniční sjezd u Bravantic a Studénku. „Co naděláme, musíme počkat. Ale čím dříve se to místo vyřeší, tím lépe, bude to pro klid všech,“ uzavřel Slavík.
