Srážce vlaku s kamionem ve Studénce zabránil ETCS, rozhodovaly sekundy

Podle informací Správy železnic a policie makedonský řidič s nákladním autem s návěsem přehlédl červenou a vjel do kolejiště. Řidiči začal pomáhat svědek, který se snažil zvednout závory. Bezpečnostní systém zaznamenal porušení přejezdu a okamžitě zastavil provoz na trati.

„ETCS zabránilo srážce s kamionem na přejezdu. Vlak začal okamžitě brzdit a zůstal sto metrů od přejezdu a ke srážce nedošlo,“ řekl webu Říha.

ETCS dokáže zrychlit samotné zastavení, úplně všem srážkám na přejezdu ale zabránit nedokáže. Řidič, který uvízne na kolejišti, by tak podle Říhy měl prorazit závory a opustit kolejiště.

„V případě, že by k tomu incidentu došlo v méně příhodných podmínkách, to znamená, že by vlak byl už blízko přejezdu, třeba 100 metrů od přejezdu, a kamion tam vjel, tak by to maximálně snížilo rychlost toho vlaku, ale srážce už by to nezabránilo,“ uvedl.

Nebezpečný přejezd zažil už několik tragédií

Přejezd ve Studénce je považován za velmi nebezpečný. Řidiči jej často přejíždějí na červenou. V roce 2015 tam závory postupně uvěznily dva kamiony. V říjnu portugalský řidič včas zareagoval, těsně před příjezdem vlaku prorazil závoru a odjel. O několik měsíců dříve ale na přejezdu uvízl polský řidič, který vezl těžké plechy. Do jeho kamionu narazil vlak Pendolino. Nehodu tři lidé nepřežili, dvě desítky dalších utrpěly zranění. Polák od soudu odešel s trestem 8,5 roku vězení.

Situace by se měla změnit. Ještě letos v březnu se zde začne stavět podjezd. Projekt vyjde na 599 milionů korun. Fungovat by měl od konce příštího roku. Podjezd bude dlouhý 26,5 metru a široký 12,3 metru. Bude mít tři části - jízdní pruh pro auta, pruh pro cyklisty a chodník pro pěší. Nákladní auta jedoucí k průmyslovým areálům budou využívat novou obslužnou komunikaci z dálnice D1 přes Butovickou ulici.

Jen několik stovek metrů od železničního přejezdu se v roce 2008 stalo jiné tragické železniční neštěstí. Mezinárodní rychlík tam tehdy narazil do trosek zříceného silničního mostu. Nehoda si vyžádala devět obětí a bezmála sto zraněných.