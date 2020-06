Studénku pravidelně trápí invaze komárů, vyzkouší na ně novou zbraň

„Využijeme prostředek k hubení komářích larev, na jehož dlouhodobé použití jsme ale nejprve museli získat povolení. Teď jej máme na dobu deseti let,“ informoval Slavík.

Dosud ve Studénce používali proti komárům rozprašování teplého aerosolu, který ale zabíjí například i včely. „Takzvané dýmení se využívalo už na vylíhlé komáry a bylo škodlivé pro mnoho dalších živočichů,“ uvedl starosta.

Nově používaný prostředek se aplikuje v místech, kde se larvy líhnou, a zahubí je, ještě než se vyvinou v dospělé komáry. „Máme firmu, která tato místa monitoruje, a v případě, že zjistí, že k líhnutí dochází, může přistoupit k aplikaci daného prostředku,“ řekl Slavík.

Komáří kalamita se ve Studénce objevuje opakovaně. Město se nachází poblíž chráněné krajinné oblasti Poodří, kde je velké množství vodních ploch.

„Nejhorší situace je, když je dlouho sucho a pak přijdou intenzivní deště. Je teplo a komáři se za takových podmínek líhnou velmi rychle,“ přiblížil Slavík.

Ochránci přírody novinku vítají. „Snažíme se o to už dvě desítky let, podobné prostředky se v civilizované Evropě využívají běžně. Výhodou je, že daný prostředek cílí výhradně na komáří larvy,“ uvedl Ivan Bartoš ze Správy CHKO Poodří.

Upozorňuje na to, že aby byl prostředek účinný, je třeba jej vhodně použít. „Je nutné to udělat, když jsou larvy pohromadě. Až se rozlétnou, je pozdě. Je také třeba, aby se to dělalo plošně. Když zničíme larvy na území jedné obce, není problém, aby komáři přiletěli odjinud,“ dodal Bartoš.

Podle jeho slov jsou invazí nepříjemného hmyzu ohrožené prakticky všechny obce zasahující do území Chráněné krajinné oblasti Poodří, od Kunína přes Jeseník nad Odrou, Mankovice až po Sedlnici.

Pro larvy komárů jsou ideální kaluže na polích a tůně v lesích. „Tam nejsou žádní predátoři, jako například v tůních v potocích, kteří by je zlikvidovali. Místa, kde se líhnou, jsou ale různá. Například u Albrechtiček se jich obrovské množství líhne v retenční nádrži patřící k letišti. U Studénky to zase loni byla laguna, která se vytvořila po dešti na poli,“ popsal Bartoš.