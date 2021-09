Stržení volantu v hádce bylo pokusem o vraždu, soud zdvojnásobil trest

Čtyřicetiletý Martin Majling podle obžaloby v roce 2017 v hádce sáhl na Novojičínsku do řízení své přítelkyni a způsobil nehodu v protisměru. Byl opilý a naštvalo ho, že mu žena oznámila rozchod. Soud ho za to letos v květnu poslal na 7 let za mříže za pokus o těžké ublížení na zdraví.

Nyní však Vrchní soud v Olomouci vyslyšel odvolání státního zástupce, který požadoval vyšší trest. Zpřísnil kvalifikaci na pokus o vraždu a uložil patnáctileté vězení.

Opilý muž podle obžaloby nedaleko Klimkovic na Novojičínsku z pozice spolujezdce sáhl přítelkyni do řízení a navedl Volkswagen Polo do protisměru. Tam zrovna ve Škodě Octavii projížděli manželé.



Přítelkyni obžalovaného se naštěstí podařilo volant částečně stočit zpět, proto se vozidla jen bočně odrazila. Muž pak opětovně volant strhl vlevo, takže automobil vyjel mimo silnici do břehu potoka, ale to už v malé rychlosti.

Při incidentu se partnerka obžalovaného zranila, další účastníci nehody se štěstím vyvázli bez šrámů.

Znalci spočítali, že vůz, v němž seděl obžalovaný, jel téměř osmdesátkou, protijedoucí škodovka pak zhruba sedmdesátikilometrovou rychlostí.



Krajský soud: Hrozil boční střet, nikoliv čelní

Krajský soud v květnu vysvětlil zmírnění kvalifikace typem nehody. „Jak vyplynulo z dokazování, hrozil nikoli čelní, ale boční střet vozidel. Uvedla to i svědkyně, která byla za volantem,“ vysvětlil soudce změnu.

Obhajoba se sice také odvolala, protože Majling se cítil nevinný, nicméně v květnu kvitovala změnu právního náhledu. „To bychom se pohybovali ve zcela jiných trestních sazbách,“ připustil obhájce.

Pak se stalo to, čeho se obával, protože odvolání podal i stání zástupce, který hned po vyhlášení rozsudku v Ostravě uvedl, že obžalovaný musel počítat s tragickými následky a jako argument použil součet rychlostí. „Když se někdo rozjede stopadesátkou proti zdi, tak musí očekávat, že zemře.“

Vrchní soud: Vozidlo zákeřně použil jako zbraň

Soudce Vrchního soudu v Olomouci Michael Vítek řekl, že obžalovaný úmyslně vyvolal stav, který hrozil smrtelným následkem.



„K tomuto následku byl lhostejný a jen šťastnou shodou okolností k němu nedošlo,“ konstatoval soudce Vítek. Poukázal i na to, že muž vozidlo použil v tomto případě jako zbraň.

Podle soudu se jednání dopustil zákeřně vůči blízké osobě. Změnou právní kvalifikace se zpřísnila muži i trestní sazba, souzen byl v rozmezí 15 až 20 let. Soud zohlednil, že dosud nebyl trestán, přihlédl však naopak k tomu, že útoku se dopustil z určité pomsty.



„Spolujezdkyně brečela, že jí sáhl na volant“

Vrchní soud navíc doplnil dokazování i výslechem řidiče protijedoucího auta. Ten ve voze cestoval s těhotnou manželkou.



„Po nárazu začalo naše auto na cestě tancovat, náraz byl na zadní část, podařilo se mi ale auto udržet na silnici,“ popsal situaci svědek.

Poté se s autem otočil na křižovatce a následně spatřil VW Polo, které bylo v příkopě. Z vozidla podle něj vystoupila slečna. „Řval jsem na ni, co dělá, a ona brečela a říkala, že za to nemůže, že jí sáhl na volant,“ uvedl svědek.

Vypovídala i znalkyně, podle které řidička po nárazu utrpěla středně těžké poranění. Nevyloučila, že nehoda mohla mít i smrtelné následky.