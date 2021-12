Nový Jičín chtěl na náměstí čtyři stromy, památkáři výsadbu zamítli

Čtvercové Masarykovo náměstí patří k nejkrásnějším v České republice, například loubí po všech čtyřech stranách mají kromě Nového Jičína už jen náměstí v Českých Budějovicích a v Trutnově.

Jenže vydlážděná plocha podle některých postrádá více zeleně, právě od občanů pak vzešel návrh na výsadbu stromů.

Stromy na novojičínském náměstí stály v době první republiky. Tehdy to byly tzv. lípy svobody.

Město projekt výsadby vysvětlilo vytvořením lepšího mikroklimatu na náměstí, možností kvalitnějšího odpočinku ve stínu a schopností zachycení prachových částic.

Radnice poukazovala i na to, že stromy v tomto prostoru stály už ve 20. a 30. letech minulého století.

Nakonec padla volba na javor babyku. Jenže vzhledem k tomu, že náměstí leží v městské památkové rezervaci, museli návrh posoudit památkáři. A projekt odmítli.

„Navrhli jsme tři varianty rozmístění stromů a po předjednání se zástupci Národního památkového ústavu (NPÚ) do žádosti zahrnuli nejschůdnější z nich, která navrhovala zasadit čtyři stromy okolo kašny. Ani ta však nebyla akceptována,“ povzdychl si novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka.

Památkáři nesouhlas zdůvodňují snahou po zachování historického rázu místa. „Preferujeme ponechat náměstí bez zeleně, aby mohly vyniknout kvalitní historické fasády a jednotlivé umělecké artefakty. V okolí náměstí je mnoho ploch se zelení, které umožňují uniknout slunci a zpříjemňují městské mikroklima,“ uvedla mluvčí ostravské pobočky NPÚ Petra Batková.

Ohledně stromů v minulosti památkáři sdělili, že šlo o takzvané lípy svobody zasazené po vzniku Československa. „Tyto stromy lze tedy vnímat spíše jako symboly politické než jako prvky zeleně,“ dodala Batková.

Nový Jičín proto alespoň plánuje menší stromy zasazené do velkých truhlíků, co by bylo akceptovatelné i pro památkáře. Odbor životní prostředí však musí najít vhodné nádoby a druh stromů, protože před několika lety se takto vysazeným dřevinám příliš nedařilo.