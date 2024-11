Jehličnany v ohrožení. Města a správci lesů brání krádežím postřiky i hlídkami

Když Táňa Bystroňová dělá rozhovory s hráči či trenéry, dívají se raději stranou. „Nebo někam na nebíčko... Normálně by mě to uráželo, ale já se tomu směju. Vím, že nechtějí být za hlupáky, které...

Sparta zpečetila remízou v Třinci postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Čeká ji Växjö

Hokejisté Sparty remizovali v odvetě osmifinále play off Ligy mistrů v Třinci 1:1, což je v součtu s domácí výhrou posunulo do čtvrtfinále. V něm se utkají se švédským Växjö. Spartu dostal do vedení...