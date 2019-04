Strojvůdce cestou do práce vyskočil z rozjetého vlaku a zranil se

„Strojvůdce mířil do práce do Ostravy-Svinova. Nastoupil však do špatného spoje a zřejmě se obával, že přijede pozdě. Čekáme na podrobnosti od policie a případ zatím vyšetřujeme jako pracovní úraz,“ sdělila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Dodala, že žádný podobný případ takového zkratovitého jednání u pracovníka drah si nepamatuje.

„Neustále se různými způsoby snažíme varovat veřejnost, aby za jízdy neotvírala dveře ve vagónech a nenastupovala nebo nevystupovala ve chvíli, když je vlak rozjetý. Bohužel, teď takovou chybu udělal náš zaměstnanec. Možná šlo o momentální zkrat způsobený stresem,“ dodala Novotná.



Podle mluvčí policie Zlatuše Viačkové se strojvůdce skutálel dolů na kameny mezi kolejemi. „Měl zraněný obličej, tržné rány a hodně se potloukl,“ zmínila Viačková.