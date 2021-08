Revitalizaci Stříbrného jezera brzdí zvýšená hladina, vodu odvede kanál

Problém zvýšené hladiny Stříbrného jezera v Opavě by měl vyřešit kanál, který nadbytečnou vodu odvede do řeky Opavy. Voda v jezeře náhle o metr a půl stoupla loni v září a do normálu se nevrací. Zastavila revitalizaci, jež měla zatopený sádrovcový důl, který je oblíbeným odpočinkovým cílem, proměnit v moderní rekreační místo.