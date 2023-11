Při vážných nehodách ve Slezsku zemřela chodkyně, další dvě se zranily

„Zdravotnická záchranná služba zasahovala v pátek odpoledne a večer u tří vážných dopravní nehod, při nichž došlo ke střetům automobilů s chodci. Odehrály se mezi čtvrtou a osmou hodinou v Karviné, Ostravě a na Bruntálsku,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Ve čtvrt na pět vyráželi ke sražené dvaaosmdesátileté chodkyni v Ostravě, která utrpěla poranění hlavy a hrudníku a jevila známky poruchy vědomí. „Musela být zaintubována a záchranáři jí zajistili přístrojem řízené dýchání. Byla v přímém ohrožení života a po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče jsme ji předali ostravském traumatologickém centru,“ popsal Humpl.

Před sedmnáctou hodinou vyjeli záchranáři karvinské posádky k devětašedesátileté ženě, která po střetu s vozidlem utrpěla mnohočetná poranění v oblasti hlavy, hrudníku a dolních končetin.

„Pacientka byla uvedena do umělého spánku, lékař zajistil její dýchací cesty a připojil k umělé plicní ventilaci. Byla zajištěna krčním límcem, pánevním pásem, uložena do podtlakové matrace a předána do FN Ostrava,“ řekl mluvčí.

Tragicky skončila nehoda v Rýžovišti na Bruntálsku, ke které záchranáři vyjížděli v půl osmé večer.

„Jednatřicetiletá žena s mnohočetnými poraněními nejevila při příjezdu záchranné služby žádné známky života. Přes zahájenou neodkladnou resuscitaci nedošlo k obnovení jejího krevního oběhu a svým zraněním utrpěným při střetu s automobilem na místě podlehla,“ uvedl Humpl.

Mluvčí záchranářů varuje, že během podzimních podvečerů a večerů zaznamenávají každoročně vyšší výskyt podobných nehod. „Vyzýváme proto chodce i motoristy, aby dbali opatrnosti a dodržování pravidel silničního provozu a pohybu za tmy na vozovkách,“ dodal.