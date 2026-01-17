Splašený kůň vběhl na Bruntálsku do cesty vlaku, zvíře po střetu uhynulo

  14:01
Splašený kůň vběhl do cesty vlaku na trati mezi Bruntálem a Miloticemi nad Opavou. Lokomotiva po střetu vykolejila, nikdo z cestujících ani z členů posádky se nezranil. Zvíře však po střetu uhynulo. Jezdec koně podle informací od policie před nehodou v blízkosti trati vedl.
Na Bruntálsku vběhl do cesty vlaku splašený kůň, přední náprava lokomotivy vykolejila. (17. ledna 2027) | foto: Policie ČR

Událost se stala kolem sobotní čtvrt na dvanáct. „Kůň byl před střetem vedený v blízkosti tratě. Během procházky se ale splašil a vběhl do kolejiště. Po střetu uhynul,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Jan Segsulka.

V rychlíku R 848 právě cestovalo 43 lidí. Nikdo z nich ani členů posádky se nezranil. „Provoz na trati je vzhledem k vykolejení přední nápravy hnací jednotky zastaven a nahrazen autobusy,“ doplnil mluvčí.

Kolize se dotkne minimálně sedmi vlakových spojů. Na místě policisté zasahují společně s hasiči a snaží se trať opětovně zprovoznit. Přerušení provozu nyní České dráhy odhadují až do 16 hodin.

