Muž byl podle informací záchranky ihned po nehodě v bezvědomí.
„Operátoři zdravotnického střediska na místo vyslali ostravský vrtulník a rýmařovské posádky, které byly na místě zásahu během tří minut od přijetí výzvy,“ sdělil mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl.
Třiapadesátiletý muž měl po nehodě vážně poraněnou hlavu, po vyšetření ultrazvukem lékař pojal podezření i na vnitřní poranění hrudníku a břicha.
„Zasahující týmy ošetřily krvácející poranění, provedly znehybnění pomocí krčního límce, pánevního pásu a celotělové podtlakové matrace. Pro podání léčiv zajistily dva žilní vstupy, zahájily kyslíkovou terapii a postaraly se o tepelný komfort zraněného,“ vyjmenoval mluvčí.
Vrtulník poté muže ve vážném stavu přepravil na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Ostrava.