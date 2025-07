Příliš povedený vstup do nové ligové sezony nezažili. Fotbalisté Baníku Ostrava totiž prohráli na půdě Bohemians 0:1, což chtějí odčinit doma proti Teplicím, které taky začaly porážkou. Zápas můžete...

Mohla to být výhoda pro Baník. Bez nejvěrnějších fanoušků se soupeři přeci jen hraje hůře. Jenže situace se změnila a fotbalisté Legie Varšava se ve čtvrteční odvetě 2. předkola Evropské ligy můžou...

VIDEO: Šimpanzici v Ostravě vloni mládě zemřelo, nyní oddaně pečuje o další

Čtvrté mládě kriticky ohroženého šimpanze hornoguinejského za posledních pět let se narodilo v Zoologické zahradě v Ostravě. Zatímco doposud to vždy byli samci, nyní to je poprvé samička. Chovatelé...