Tragédie v Krnově byla sebevražda. Předtím senior střílel do oken příbuznému

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Incident se stal minulý pátek dopoledne. Přivolaní policisté měli v Kostelci, což je okrajová část Krnova, nahlášenou střelbu, přičemž záhy poté u jednoho z domů leželo tělo starého muže. A vedle něho dvě zbraně.

Jak vyšlo najevo, muž seniorského věku, podle informací iDNES.cz měl přes osmdesát let, spáchal sebevraždu.

Jeho počínání podle několika zdrojů předcházela hádka s jedním členem rodiny. Policie nyní nově uvedla, že senior předtím ze svých zbraní střílel do oken domu, kde tento příbuzný žil.

„Při tomto naštěstí nedošlo ke zranění žádné osoby,“ konstatovala policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Poté muž obrátil jednu ze zbraní proti sobě. „Zbraně senior držel legálně,“ poznamenala policejní mluvčí.

Na jakého příbuzného muž střílel, případně další okolnosti incidentu, policie neuvedla. „Případ prověřují krajští kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy ve stádiu pokusu,“ doplnila mluvčí Jiroušková. Vzhledem k pachatelově smrti lze předpokládat závěrečné odložení případu.

