Opilý muž ozbrojený samopalem střílel v třinecké nemocnici, odsedí si sedm let

Pětačtyřicetiletý dosud bezúhonný soukromý zemědělec podle rozsudku po předchozím fyzickém konfliktu v červnu 2022 dorazil do zdravotnického zařízení vyzbrojen samonabíjecí puškou a pistolí a s téměř 600 náboji, ohrožoval ostrahu nemocnice a vystřelil jejich směrem.

Odsouzen byl za zločin vydírání, výtržnictví a řízení pod vlivem alkoholu. Jeho odvolání dnes soud zamítl.

Incident se stal v noci 8. června 2022. Záchranáři nejprve zhruba ve 02:00 přivezli do nemocnice tehdy jeho o dva roky staršího známého k ošetření na chirurgickou ambulanci.

V areálu nemocnice se však pacient dostal do potyčky s ochrankou, do které se vzápětí zapojil i jeho kamarád, o dva roky mladší Bolec. Ten vzápětí poté pod vlivem alkoholu odjel autem domů, ozbrojil se samonabíjecí puškou a pistolí a s téměř 600 náboji se vrátil zpět do areálu nemocnice. Tam zastavil před vjezdovou závorou u vrátnice, namířil zbraní na členy ostrahy vrátnice a přikázal jim, aby si lehli na zem.

Když neuposlechli, vystřelil jejich směrem do vzdálenosti zhruba dvou metrů od jednoho z členů ostrahy a přikázal jim, aby otevřeli závoru. Následně vjel autem do areálu a poté, co svého známého nenašel, areál opustil.

Bolec byl v té chvíli pod vlivem alkoholu, naměřili mu až 1,5 promile. Krátce po incidentu policie oba muže zadržela. Při domovních prohlídkách policisté našli u jednoho z mužů pět zbraní a 1 500 nábojů.

Jeden z členů ochranky utrpěl podle znalců v důsledku tohoto jednání posttraumatickou stresovou poruchu. To bylo důvodem, proč byl případ překvalifikován a nakonec se jím zabýval místo okresního soudu krajský soud. Muži poté hrozila sazba až osm let vězení.