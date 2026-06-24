Děti ve školce, doma se střílelo. Spory měli starší Čech a Filipínka často, zní o tragédii

Sousedka páru, žijící ve stejném domě, redakci popsala, že ráno blížící se tragédii nic nenasvědčovalo.
Před měsícem se řešilo, že ho pobodala.
Sousedka páru, žijící ve stejném domě, redakci popsala, že ráno blížící se tragédii nic nenasvědčovalo.
Před měsícem se řešilo, že ho pobodala.
Na Kavčích horách a před budovou Českého rozhlasu v pondělí proběhly rozsáhlé protesty proti vládním plánům na změnu financování veřejnoprávních médií. Zaměstnanci během jednodenní výstražné stávky...
Muž na sídlišti v Ostravě-Zábřehu dnes dopoledne postřelil do zad svou manželku. Záchranáři ji s vážným zraněním převezli do nemocnice, kde podstoupila operaci. Střelce našli okolo 11. hodiny v bytě...
Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestr.), kterému po obvinění v korupční fotbalové kauze hrozí vazba. Wolf uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku a vrátí se příští týden,...
S Karvinou. S šestnácti účastníky. Zatím. Měsíc před startem nového ročníku má fotbalová Chance Liga jednu smutnou jistotu: je nejisté, v jakém počtu se nejvyšší soutěž nakonec dohraje. V pondělí...
Jako šetřílek a zároveň kutil se projevil provozovatel jedné z pěstitelských pálenic na Novojičínsku. Do pálenice totiž vytvořil nelegální přípojku plynu a minimálně pět let jej odebíral načerno....
Tragédií dnes ráno vyvrcholily zřejmě dlouhodobé spory partnerského páru různých národností a velkého věkového rozdílu na panelovém sídlišti v Ostravě-Zábřehu. Zhruba sedmdesátiletý Čech postřelil do...
Muž na sídlišti v Ostravě-Zábřehu dnes dopoledne postřelil do zad svou manželku. Záchranáři ji s vážným zraněním převezli do nemocnice, kde podstoupila operaci. Střelce našli okolo 11. hodiny v bytě...
Před devíti roky se Barbora Malíková stala v běhu na 400 metrů mistryní světa do 17 let. V dalších letech přidala tituly evropské šampionky do 18 a 23 let. Jenže od té doby odchovankyně Sokola Opava...
Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...
Ostravský Dům umění otevřel výstavu bratislavského výtvarníka Matúše Maťátka s názvem Bratříčku, drž sa!, která potrvá do 23. srpna. Autor na ní prostřednictvím maleb, dřevěných reliéfů a grafik...
Byť šéfové fotbalistů MFK Karviná oficiálně představili nového trenéra Romana Westa tento týden, jak uvedl, smlouvu podepsal ještě před tím, než členové etické komise Fotbalové asociace České...
Valná hromada Tatra Trucks schválila miliardový úvěr od firmy spojené s většinovým vlastníkem Michalem Strnadem, což menšinový akcionář Promet Group vnímá jako riziko plného převzetí společnosti....
Před časem vykoupili objekt v centru města, aby zabránili jeho proměně v další ubytovnu a přílivu desítek nových sociálně slabých. Několik let budova chátrala, teď ji představitelé Budišova nad...
Nemá řidičák, počítač, skoro neumí anglicky. Žije v Prostějově. Nemá ekonomické vzdělání, vystudoval literaturu, divadlo a film. Přesto patří mezi nejúspěšnější tuzemské sportovní manažery. Miroslav...
Naše Česko bude v podzimních komunálních volbách kandidovat i v Ostravě. Předseda hnutí a jihočeský hejtman Martin Kuba, který loni v listopadu opustil ODS a založil Naše Česko, dnes představil...
Baška - Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek
6 990 000 Kč
O budoucnosti prostoru po bouraném obchodním centru Slezanka Opavané v referendu nerozhodnou. Opavští zastupitelé neschválili návrh občanů, kteří jednání o referendu žádali peticí. Petenti v centru...
V souboj právníků se proměnilo veřejné projednávání záměru postavit novou tramvajovou trať přes část ostravského městského obvodu Poruba. Do sálu porubského Pokladu dorazilo více než 200 lidí, mezi...