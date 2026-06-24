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Děti ve školce, doma se střílelo. Spory měli starší Čech a Filipínka často, zní o tragédii

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  14:50
V Ostravě Zábřehu probíhal policejní zásah kvůli střelbě, po které byla zraněna...

V Ostravě Zábřehu probíhal policejní zásah kvůli střelbě, po které byla zraněna žena. Střelec s ní bydlel v přízemí vlevo. (24. červen 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Policie na sídlišti v Ostravě-Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil...
Policie na sídlišti v Ostravě-Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil...
Policie na sídlišti v Ostravě-Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil...
Policie na sídlišti v Ostravě-Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil...
22 fotografií
Tragédií dnes ráno vyvrcholily zřejmě dlouhodobé spory partnerského páru různých národností a velkého věkového rozdílu na panelovém sídlišti v Ostravě-Zábřehu. Zhruba sedmdesátiletý Čech postřelil do zad svou o polovinu mladší manželku z Filipín. Na ulici jí pomohli lidé a přivolali záchranku. Muž pak v bytě zbraň namířil proti sobě. Zatímco žena skončila vážně zraněná v nemocnici, muž zemřel.

Sousedka páru, žijící ve stejném domě, redakci popsala, že ráno blížící se tragédii nic nenasvědčovalo.

Před měsícem se řešilo, že ho pobodala.

sousedka

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Děti ve školce, doma se střílelo. Spory měli starší Čech a Filipínka často, zní o tragédii

Premium
V Ostravě Zábřehu probíhal policejní zásah kvůli střelbě, po které byla zraněna...

Tragédií dnes ráno vyvrcholily zřejmě dlouhodobé spory partnerského páru různých národností a velkého věkového rozdílu na panelovém sídlišti v Ostravě-Zábřehu. Zhruba sedmdesátiletý Čech postřelil do...

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