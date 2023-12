Z hlavy to nevytěsním, říká ředitel ostravské nemocnice, kde střelec zabil 7 lidí

Ředitel nemocnice Jiří Havrlant v té souvislosti dnes řekl, že vzpomínky na ten den a události, které se tehdy staly, z hlavy nevytěsní nikdy. Vyjádřil také podporu rodinám všech obětí pražské střelby a zraněným přeje co nejrychlejší zotavení. Na připomínku vyhlášeného státního smutku už na budově nemocnice visí na půl žerdi černá vlajka.

I ostravský střelec útočil v období před Vánocemi. „Když jsem ve čtvrtek zaznamenal první zprávy o událostech v Praze, hodně mě to zasáhlo. I proto, že to jsou teprve dva týdny, co jsme si výročí střelby v naší poliklinice připomněli. Na ty události se zapomenout nedá, i když už to jsou čtyři roky,“ uvedl ředitel nemocnice.

Dodal, že z vlastní zkušenosti ví, jak moc musely události z Prahy zasáhnout lidi, kteří jim byli na blízku. „Psychicky je to muselo hodně zasáhnout. Bude to v nich dlouho a silně rezonovat. Proto je dobře, že se o ně starají psychologové a interventi. Je potřeba využít všech odborníků, kteří nyní mohou pomáhat,“ řekl.

Střelbu v Praze vnímá citlivěji i proto, že jako ředitel fakultní nemocnice má se svými kolegy k akademickému prostředí velmi blízko. „Chci také vyjádřit podporu rodinám všech obětí. Zraněným přeji, aby se rychle zotavili,“ řekl. Nemocnice se podle něj zapojí do série akcí, které budou oběti střelby v Praze uctívat. „Černou vlajku na půl žerdi jsme už vyvěsili,“ uvedl.

Na čin se vrah připravoval

Střelba v budově polikliniky ostravské fakultní nemocnice z roku 2019 byla podle výsledků vyšetřování policie rozšířenou sebevraždou. Dvaačtyřicetiletý střelec útočil s představou, že je nevyléčitelně nemocný a lékaři mu nechtějí pomoci. Rozhodl se zabít a nechtěl v tom být sám. Policie v roce 2020 případ odložila, protože pachatel je mrtvý.

Myšlenka na rozšířenou sebevraždu v útočníkovi podle státního zástupce i policie uzrávala delší dobu. Na čin se připravoval několik dnů až týdnů.

Podle ředitele moravskoslezské policie Tomáše Kužela si muž pořídil a upravil model zbraně, který se používá ve školách a právě po úpravách může být funkční. Tyto dodatečně úpravy způsobily to, že se zbraň při střelbě zasekávala. To podle Kužela několika lidem umožnilo z čekárny utéct a zachránit si život.

Pistole se zasekla celkem třikrát. Technické problémy způsobily i to, že se vrah nezastřelil na místě činu, jak měl původně v úmyslu. Nemocnici opustil a odjel na místo, které znal, a zastřelil se tam. Podle policie si střelec polikliniku fakultní nemocnice vybral spíše náhodou. Prostředí znal, protože tam chodil na některá vyšetření.